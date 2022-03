Pesce d’aprile: come nasce? Chi lo ha inventato? Storia e curiosità della tradizione degli scherzi

Pronti per il consueto pesce d'aprile? L'1 aprile ricade la tradizione di fare scherzi ad amici e parenti, ma come è nata questa usanza diffusa in Italia ed Europa? Scopriamo le origini e le curiosità legate a questa buffa tradizione!

Pesce d'aprile: tradizione e curiosità dietro gli scherzi

Alzi la mano chi non ha mai fatto o è stato 'vittima' di un pesce d'aprile? Il primo giorno del mese di aprile è all'insegna di una tradizione che va avanti da secoli: quella di fare uno scherzo divertente ad amici e/o parenti. L'obiettivo è unico: burlarsi di un caro amico e ridere di gusto! Si tratta di una tradizione che molti ricollegano alla festività dell’Hilaria dell’antica Roma, anche se le origini non sono proprio chiarissime.

Non è chiaro chi abbia inventato il "pesce d'aprile" anche se la paternità di questa tradizione potrebbe essere francese. In Francia, infatti, il capodanno veniva festeggiato il 1 aprile prima dell'adozione del calendario gregoriano.

Successivamente, anche se le celebrazioni del primo dell'anno cambiate, è rimasta l'usanza di farsi degli scherzi consegnando dei pacchi vuoti proprio nel primo giorno di aprile con scritto "poisson d'avril". Ad avvalorare la tesi che il pesce d'aprile sia nato in Francia c'è anche la teoria sulle pesche primaverili di carne con i pescatori francesi che venivano presi in giro quando rientravano senza aver pescato nulla.

Il primo d'aprile viene festeggiato in Europa verso la fine del 1500 poco dopo l'entrata del calendario gregoriano: la prima è la Francia di Re Carlo IX, segue la Germania degli Asburgo e l'Inghilterra. In Italia questa tradizione arriva per la prima volta a Genova dapprima nei ceti medio-alti e successivamente coinvolge tutti. Ma perché si chiama pesce d'aprile? Semplice, è stato scelto il termine "pesci" perché questi animali abboccano facilmente all'amo proprio come le vittime degli scherzi!

Pesce d'aprile, come si celebra nel mondo: dalla Scozia al Portogallo

Il pesce d'aprile è diffusissimo non solo in Italia, ma anche in Europa. Naturalmente la tradizione cambia a seconda del paese: per esempio in Scozia si chiama "Gowkie Day" (giorno del cucciolo) e le celebrazioni durano due giorni. Durante il secondo giorno, il Taily Day, bisogna attaccare un cartellino con la scritta "calciami" sulla schiena del malcapitato.

In Inghilterra, invece, si festeggia il "Fool’s Day" facendo riferimento ai giullari di corte, mentre in Germania si chiama "Aprilscherz" (scherzo d'aprile). Infine in Portogallo il pesce d'aprile si festeggia con delle sacche di farine da versare ai passanti.