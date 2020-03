Perturbazione in transito

La perturbazione giunta ieri oggi porterà le sue piogge soprattutto al Nord-Est e nelle regioni centrali, mentre al Sud protagonisti saranno soprattutto i venti meridionali, che soffieranno intensi. La nuova settimana inizierà con l’arrivo di un’altra perturbazione, la numero 1 di marzo, la quale tra domani e martedì porterà molte piogge su gran parte del Paese, con abbondanti nevicate sulle Alpi anche al di sotto di 1000 metri e venti forti su tutti i nostri mari. Nonostante il deciso maltempo le temperature oscilleranno attorno a valori normali per il periodo (leggermente al di sotto al Nord, di poco sopra al Sud). A metà settimana (mercoledì-giovedì) invece è probabile l’arrivo di fredde correnti settentrionali che faranno scendere quasi dappertutto le temperature al di sotto dei valori medi stagionali, mentre piogge e nevicate in montagne si concentreranno soprattutto sulle regioni meridionali.

Previsioni meteo per oggi. Prevalenza di tempo bello in Calabria e Sicilia. Nuvole sul resto d’Italia: piogge sparse su Levante Ligure, Lombardia, Venezie, Emilia Romagna, regioni centrali, Sardegna e, in serata, anche sulla Campania; neve sulle zone alpine oltre 900-1200 metri. Temperature massime in calo al Nord-Est e in Sardegna, in crescita invece in Abruzzo, Molise, Lazio e regioni meridionali. Venti intensi, meridionali o di Libeccio, al Sud. Molto mossi i mari meridionali.

Previsioni meteo per lunedì. Tempo inizialmente bello all’estremo Sud e sul medio versante Adriatico, ma con nubi in aumento dal pomeriggio e qualche pioggia a partire dalla sera. Molte nubi nel resto d’Italia: al mattino deboli piogge sparse al Nord-Ovest, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna, con nevicate sulle zone alpine oltre 1000-1500 metri; nel pomeriggio piogge diffuse, a tratti anche forti (specie in Liguria e Toscana) su tutto il Nord, Toscana, Umbria, Lazio, nord della Campania e Sardegna, con nevicate oltre 800-1000 metri su Alpi e Appennino Ligure, al di sopra di 1200-1500 metri sull’Appennino emiliano. Temperature massime in calo al Nord-Ovest, in crescita invece al Nord-Est e nelle regioni adriatiche. Ventoso su tutti i mari, specie quelli di ponente, dove soffieranno forti venti meridionali o di Libeccio.