Pannelli solari tra i binari della ferrovia? L’idea dalla Svizzera. VIDEO

La Svizzera potrebbe presto installare pannelli solari tra i binari della ferrovia, stendendoli come se fossero un tappeto. In una "prima" mondiale, come riportato da WochIt, è stato sviluppato un treno speciale che stenderà i pannelli tra i binari: la compagnia svizzera Sun-Ways sostiene che questi pannelli potrebbero produrre fino a 1 TWh di energia elettrica rinnovabile, circa il 30% della produzione di corrente dal Sole in tutta la Svizzera. Si tratta di un progetto che, secondo la compagnia, potrebbe contribuire a offrire una soluzione alla crisi energetica in corso e all’esplosione del prezzo dell’energia.

Pannelli solari tra i binari: cosa sapere

“L’utilizzo dei 7 milioni di metri quadrati di superficie disponibile tra i binari in Svizzera offre un’opportunità unica di accelerare la transizione energetica”, ha detto la compagnia. Lo spazio occupato dai pannelli equivale a “350mila tetti di case coperti di pannelli solari”. La società ha fatto sapere di attendere il via libera dall’Agenzia svizzera di regolazione del trasporto pubblico, e spera di poter partire con un progetto pilota in estate. Sun-Ways ha fatto sapere che tutte le parti dell’installazione potrebbero essere rimosse in qualsiasi momento, al fine di permettere la manutenzione sulle rotaie, e poi possono essere preinstallate.