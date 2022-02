Olimpiadi invernali Pechino 2022: italiani in gara giorno per giorno. Programma, orari, su che canale vederli in TV

Tutto pronto per la XXIV edizione delle Olimpiadi Invernali in programma dal 4 al 20 febbraio 2022 a Pechino. L'Italia è una protagonista con ben 118 atleti in gara. Ecco per voi il programma completo con le gare, gli atleti italiani, i giorni e gli orari e i canali dove è possibile seguirli in tv.

Pechino 2022, tutti gli italiani in gara

Sono ben 118 gli atleti italiani in gara alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 pronti a portare alto il nome del nostro Paese. Sono 72 uomini e 46 donne a cui va aggiunta una riserva al maschile. 14 su 15 le discipline in cui l'Italia gareggerà.

Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: dove vederle in tv

Per chi volesse seguire le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 in tv è possibile farlo con l'abbonamento a Eurosport 1 ed Eurosport 2 oppure in streaming discovery+ ed Eurosport Player. Attenzione, è possibile seguire i giochi invernali anche in chiaro sintonizzandosi su Rai 2 e Rai Sport + HD e in streaming collegandosi al sito Rai Play.

Calendario Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: il programma giorno per giorno

In questo calendario - programma trovate, con un link da conservare, il nome di tutti gli atleti italiani in gara con data, orario (italiano) e disciplina.

Venerdì 4 febbraio 2022

01.35, CURLING: sessione 5 doppio misto (Svezia-Australia, Canada-Svizzera, Italia-Norvegia) – Stefania Constantini, Amos Mosaner

02.55, PATTINAGGIO DI FIGURA: team event, programma corto maschile – Italia, Daniel Grassl o Matteo Rizzo

04.00, SALTO CON GLI SCI: salto di allenamento 2 donne NH – Jessica Malsiner

04.00, SCI ALPINO: seconda prova discesa uomini – italiani da selezionare tra Luca De Aliprandini, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Dominik Paris, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Alex Vinatzer

04.35, PATTINAGGIO DI FIGURA: team event, rhythm dance danza sul ghiaccio – Italia, Charlene Guignard-Marco Fabbri

06.15, PATTINAGGIO DI FIGURA: team event, programma corto coppie d’artistico – Italia, Nicole Della Monica-Matteo Guarise o Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini

06.35, CURLING: sessione 6 doppio misto (Rep. Ceca-Italia, Cina-Canada, Gran Bretagna-Australia, Svezia-USA) – Stefania Constantini, Amos Mosaner

07.00, SALTO CON GLI SCI: salto di allenamento 2 uomini NH – Giovanni Bresadola

Sabato 5 Febbraio 2022

04.00, SCI ALPINO: terza prova discesa uomini – italiani da selezionare tra Luca De Aliprandini, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Dominik Paris, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Alex Vinatzer

06.15, SALTO CON GLI SCI: trial round per qualificazione uomini NH – Giovanni Bresadola

07.05, CURLING: sessione 8 doppio misto (Cina-USA, Repubblica Ceca-Gran Bretagna, Svezia-Canada, Australia-Italia) – Stefania Constantini, Amos Mosaner

07.20, SALTO CON GLI SCI: qualificazione uomini NH – Giovanni Bresadola

07.36, SLITTINO: prove 3 e 4 singolo donne, gruppo B – Verena Hofer, Andrea Voetter, Nina Zoeggeler

08.45, SCI DI FONDO: skiathlon donne 7,5 + 7,5 km – italiane da selezionare tra Anna Comarella, Martina Di Centa, Caterina Ganz, Greta Laurent, Cristina Pittin, Lucia Scardoni

09.20, SLITTINO: prove 3 e 4 singolo donne, Gruppo A

09.30, SPEED SKATING: 3000 metri donne – Francesca Lollobrigida

10.00, BIATHLON: staffetta mista 4×6 km – italiani da selezionare tra Didier Bionaz, Thomas Bormolini, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dominik Windisch, Michela Carrara, Samuela Comola, Federica Sanfilippo, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer

10.45, SALTO CON GLI SCI: trial round per competizione donne NH – Jessica Malsiner

11.45, SALTO CON GLI SCI: prima manche NH donne – Jessica Malsiner

12.00, SHORT TRACK: batterie 500 metri donne – tre italiane da selezionare tra Arianna Fontana, Cynthia Mascitto, Arianna Sighel, Arianna Valcepina, Martina Valcepina

12.10, SLITTINO: prima manche singolo uomini – Leon Felderer, Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller

12.35, SALTO CON GLI SCI: seconda manche NH donne – Jessica Malsiner

12.38, SHORT TRACK: batterie 1000 metri uomini – due italiani da selezionare tra Andrea Cassinelli, Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser

13.05, CURLING: sessione 9 doppio misto (Gran Bretagna-Italia) – Stefania Constantini, Amos Mosaner

13.23, SHORT TRACK: quarti di finale staffetta mista – italiani da selezionare tra Andrea Cassinelli, Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Arianna Fontana, Cynthia Mascitto, Arianna Sighel, Arianna Valcepina, Martina Valcepina

13.50, SLITTINO: seconda manche singolo uomini – Leon Felderer, Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller

13.53, SHORT TRACK: semifinale staffetta mista – italiani da selezionare tra Andrea Cassinelli, Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Arianna Fontana, Cynthia Mascitto, Arianna Sighel, Arianna Valcepina, Martina Valcepina

14.26, SHORT TRACK: finale staffetta mista – italiani da selezionare tra Andrea Cassinelli, Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Arianna Fontana, Cynthia Mascitto, Arianna Sighel, Arianna Valcepina, Martina Valcepina

Domenica 6 febbraio 2022

01.06, SLITTINO: prova 5 singolo donne – Verena Hofer, Andrea Voetter, Nina Zoeggeler

02.37, PATTINAGGIO DI FIGURA: team event, programma corto donne – Italia, Lara Naki Gutmann

02.50, SLITTINO: prova 6 singolo donne – Verena Hofer, Andrea Voetter, Nina Zoeggeler

04.00, SCI ALPINO: discesa libera uomini – italiani da selezionare tra Luca De Aliprandini, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Dominik Paris, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Alex Vinatzer

04.57, PATTINAGGIO DI FIGURA: team event, programma libero coppie d’artistico – Italia, Nicole Della Monica-Matteo Guarise o Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini

07.05, CURLING: sessione 11 doppio misto (Norvegia-Svezia, Australia-Svizzera, Italia-Cina, Canada-Repubblica Ceca) – Stefania Constantini, Amos Mosaner

08.00, SCI DI FONDO: skiathlon uomini 15 + 15 km – italiani da selezionare tra Francesco De Fabiani, Davide Graz, Federico Pellegrino, Maicol Rastelli, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura

08.06, SLITTINO: prova 1 doppio – Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner

09.24, SLITTINO: prova 2 doppio – Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner

09.30, SPEED SKATING: 5000 metri uomini – tre tra David Bosa, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Jeffrey Rosanelli, Alessio Trentini

11.00, SALTO CON GLI SCI: trial round per competizione NH uomini – Giovanni Bresadola

12.00, SALTO CON GLI SCI: prima manche NH uomini – Giovanni Bresadola

12.30, SLITTINO: terza manche singolo uomini – Leon Felderer, Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller

13.00, SALTO CON GLI SCI: seconda manche NH uomini – Giovanni Bresadola

13.05, CURLING: sessione 12 doppio misto (Canada-Australia, Italia-Svezia, Svizzera-USA, Norvegia-Gran Bretagna) – Stefania Constantini, Amos Mosaner

14.15, SLITTINO: quarta manche singolo uomini – Leon Felderer, Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller

LUNEDI’ 7 FEBBRAIO

02.05, CURLING: sessione 13 doppio misto (Svizzera-Norvegia, Canada-Italia, USA-Gran Bretagna, Repubblica Ceca-Cina) – Stefania Constantini, Amos Mosaner

02.22, PATTINAGGIO DI FIGURA: programma libero maschile team event – Italia, Daniel Grassl o Matteo Rizzo

02.30, FREESTYLE: qualificazione 1 big air donne – Silvia Bertagna

03.15, FREESTYLE: qualificazione 2 big air donne – Silvia Bertagna

03.15, SCI ALPINO: prima manche gigante donne – da selezionare tra Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Anita Gulli, Francesca Marsaglia

03.31, PATTINAGGIO DI FIGURA: programma libero danza sul ghiaccio team event – Italia, Charlene Guignard-Marco Fabbri

04.00, FREESTYLE: qualificazione 3 big air donne – Silvia Bertagna

04.37, PATTINAGGIO DI FIGURA: programma libero donne team event – Italia, Lara Naki Gutmann

05.00, SNOWBOARD: finale 1 slopestyle uomini – Emiliano Lauzi

05.27, SNOWBOARD: finale 2 slopestyle uomini – Emiliano Lauzi

05.54, SNOWBOARD: finale 3 slopestyle uomini – Emiliano Lauzi

06.30, FREESTYLE: qualificazione 1 big air uomini – Leonardo Donaggio

06.45, SCI ALPINO: seconda manche gigante donne – da selezionare tra Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Anita Gulli, Francesca Marsaglia

07.15, FREESTYLE: qualificazione 2 big air uomini – Leonardo Donaggio

08.00, FREESTYLE: qualificazione 3 big air uomini – Leonardo Donaggio

09.06, SLITTINO: prova 3 doppio – Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner

09.30, SPEED SKATING: 1500 metri donne – Francesca Lollobrigida

10.00, BIATHLON: 15 km individuale donne – quattro italiane Michela Carrara, Samuela Comola, Federica Sanfilippo, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer

10.24, SLITTINO: prova 4 doppio – Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner

12.50, SLITTINO: prima manche singolo donne – Verena Hofer, Andrea Voetter, Nina Zoeggeler

13.46, SHORT TRACK: finale 500 metri donne

13.51, SALTO CON GLI SCI: seconda manche gara a squadre mista

13.58, SHORT TRACK: finale 1000 metri uomini

14.30, SLITTINO: seconda manche singolo donne – Verena Hofer, Andrea Voetter, Nina Zoeggeler

Martedì 8 febbraio 2022

Ore 2.22, PATTINAGGIO DI FIGURA: programma corto uomini – Daniel Grassl, Matteo Rizzo

Ore 2.36, SLITTINO: prova 5 doppio – Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner

Ore 3.40, SNOWBOARD: qualificazioni PGS donne – Lucia Dalmasso, Nadya Ochner

Ore 3.45, FREESTYLE: terza manche finale big air donne

Ore 3.54, SLITTINO: prova 6 doppio – Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner

Ore 4.00, SCI ALPINO: superG uomini – tra Luca De Aliprandini, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Dominik Paris, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Alex Vinatzer

Ore 4.07, SNOWBOARD: qualificazioni PGS uomini – Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller

Ore 8.36, SNOWBOARD: finale per il bronzo PGS donne, a seguire finale per l’oro

Ore 8.43, SNOWBOARD: finale per il bronzo PGS uomini, a seguire finale per l’oro

Ore 9.00, SCI DI FONDO: qualificazioni sprint tl donne – tra Anna Comarella, Martina Di Centa, Caterina Ganz, Greta Laurent, Cristina Pittin, Lucia Scardoni

Ore 9.30, BIATHLON: 20 km individuale uomini – 4 tra Didier Bionaz, Thomas Bormolini, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dominik Windisch

Ore 9.50, SCI DI FONDO: qualificazioni sprint tl uomini – tra Francesco De Fabiani, Davide Graz, Federico Pellegrino, Maicol Rastelli, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura

Ore 11.30, SPEED SKATING: 1500 metri uomini – uno tra David Bosa, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Jeffrey Rosanelli, Alessio Trentini

Ore 12.47, SCI DI FONDO: finale sprint tl donne

Ore 12.50, SLITTINO: terza manche singolo donne – Verena Hofer, Andrea Voetter, Nina Zoeggeler

Ore 13.00, SCI DI FONDO: finale sprint tl uomini

Ore 13.05, CURLING: finale per l’oro doppio misto

Ore 14.35, SLITTINO: quarta manche singolo donne – Verena Hofer, Andrea Voetter, Nina Zoeggeler

Mercoledì 9 febbraio 2022

Ore 2.35, SLITTINO: allenamento team-relay – Italia

Ore 3.15, SCI ALPINO: prima manche slalom donne – da selezionare tra Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Anita Gulli, Francesca Marsaglia

Ore 3.30, SCI ALPINO: prova discesa uomini (combinata) – tra Luca De Aliprandini, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Dominik Paris, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Alex Vinatzer

Ore 4.00, SNOWBOARD: seeding run 1 snowboardcross donne – Sofia Belingheri, Caterina Carpano, Francesca Gallina, Michela Moioli

Ore 4.45, FREESTYLE: terza manche finale big air uomini

Ore 4.55, SNOWBOARD: seeding run 2 snowboardcross donne – Sofia Belingheri, Caterina Carpano, Francesca Gallina, Michela Moioli

Ore 5.30, SNOWBOARD: prima manche qualificazioni half-pipe uomini – Lorenzo Gennero, Louis Philip Vito III

Ore 6.21, SNOWBOARD: seconda manche qualificazioni half-pipe uomini – Lorenzo Gennero, Louis Philip Vito III

Ore 6.45, SCI ALPINO: seconda manche slalom donne – da selezionare tra Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Anita Gulli, Francesca Marsaglia

Ore 8.00, COMBINATA NORDICA: trial round gundersen normal hill – Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa

Ore 8.45, SNOWBOARD: small finale snowboardcross donne, a seguire la big final

Ore 9.00, COMBINATA NORDICA: prova di salto gundersen NH – Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa

Ore 12.00, COMBINATA NORDICA: 10 km fondo gundersen NH – Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa

Ore 12.00, SHORT TRACK: quarti di finale 1500 metri uomini – tre tra Andrea Cassinelli, Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser

Ore 12.44, SHORT TRACK: batterie 1000 metri donne – due tra Arianna Fontana, Cynthia Mascitto, Arianna Sighel, Arianna Valcepina, Martina Valcepina

Ore 13.20, SLITTINO: prima manche doppio – Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner

Ore 13.45, SHORT TRACK: semifinali staffetta donne – Italia

Ore 14.20, SHORT TRACK: finale 1500 metri uomini

Ore 14.35, SLITTINO: seconda manche doppio – Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner

Giovedì 10 febbraio 2022

Ore 2.30, SKELETON: prima manche uomini – Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari

Ore 2.38, PATTINAGGIO DI FIGURA: programma libero singolo uomini – Daniel Grassl, Matteo Rizzo

Ore 2.50, FREESTYLE: finale 2 aerials gara a squadre mista

Ore 3.24, SNOWBOARD: terza manche finale halfpipe donne

Ore 3.30, SCI ALPINO: combinata alpina uomini, manche di discesa – tra Luca De Aliprandini, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Dominik Paris, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Alex Vinatzer

Ore 4.00, SKELETON: seconda manche uomini – Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari

Ore 4.15, SNOWBOARD: seeding run 1 snowboardcross uomini – Tommaso Leoni, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin, Filippo Ferrari

Ore 5.10, SNOWBOARD: seeding run 2 snowboardcross uomini – Tommaso Leoni, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin, Filippo Ferrari

Ore 7.05, CURLING: sessione 2 round robin uomini (USA-Svezia, Norvegia-Canada, Cina-ROC, Gran Bretagna-Italia) – Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Simone Gonin, Amos Mosaner

Ore 7.15, SCI ALPINO: combinata alpina uomini, manche di slalom – tra Luca De Aliprandini, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Dominik Paris, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Alex Vinatzer

Ore 7.55, BOB: prove 1 e 2 bob a 2 uomini – Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea

Ore 8.00, SCI DI FONDO: 10 km tecnica classica donne (partenza ad intervalli) – tra Anna Comarella, Martina Di Centa, Caterina Ganz, Greta Laurent, Cristina Pittin, Lucia Scardoni

Ore 8.15, SNOWBOARD: small final snowboardcross uomini, a seguire la big final

Ore 10.55, BOB: prove 1 e 2 monobob donne – Giada Andreutti

Ore 13.00, SPEED SKATING: 5000 metri donne – Francesca Lollobrigida

Ore 14.30, SLITTINO: Team Relay – Italia

Venerdì 11 febbraio 2022

Ore 2.05, CURLING: sessione 3 round robin uomini (Svizzera-ROC, Gran Bretagna-USA, Svezia-Italia, Danimarca-Cina) – Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Simone Gonin, Amos Mosaner

Ore 2.30, SKELETON: prima manche donne – Valentina Margaglio

Ore 3.24, SNOWBOARD: terza manche finale half-pipe uomini

Ore 4.00, SKELETON: seconda manche donne – Valentina Margaglio

Ore 4.00, SCI ALPINO: superG donne – da selezionare tra Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Anita Gulli, Francesca Marsaglia

Ore 7.10, BOB: prove 3 e 4 bob a 2 uomini – Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea

Ore 8.00, SCI DI FONDO: 15 km tc uomini partenza ad intervalli – tra Francesco De Fabiani, Davide Graz, Federico Pellegrino, Maicol Rastelli, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura

Ore 9.00, SPEED SKATING: 10000 metri uomini – tre tra David Bosa, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Jeffrey Rosanelli, Alessio Trentini

Ore 10.00, BIATHLON: sprint 7,5 km donne – quattro tra Michela Carrara, Samuela Comola, Federica Sanfilippo, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer

Ore 10.10, BOB: prove 3 e 4 monobob donne – Giada Andreutti

Ore 10.45, SALTO CON GLI SCI: salto di allenamento trampolino grande uomini – Giovanni Bresadola

Ore 12.00, SALTO CON GLI SCI: qualificazioni trampolino grande uomini – Giovanni Bresadola

Ore 12.18, SHORT TRACK: batterie 500 metri uomini – due tra Andrea Cassinelli, Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser

Ore 13.04, SHORT TRACK: semifinali staffetta uomini – Italia

Ore 13.20, SKELETON: terza manche uomini – Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari

Ore 13.43, SHORT TRACK: finale 1000 metri donne

Ore 14.55, SKELETON: quarta manche uomini – Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari

Sabato 12 febbraio 2022

Ore 3.00, SNOWBOARD: quarti di finale snowboardcross misto a squadre – Italia 1, Italia 2

Ore 3.10, BOB: prove 5 e 6 monobob donne – Giada Andreutti

Ore 3.50, SNOWBOARD: small e big final snowboardcross misto a squadre

Ore 5.40, BOB: prove 5 e 6 bob a 2 uomini – Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea

Ore 7.05, CURLING: sessione 5 round robin uomini (Italia-Cina, Canada-Svezia, Danimarca-Svizzera, USA-Norvegia) – Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Simone Gonin, Amos Mosaner

Ore 8.30, SCI DI FONDO: staffetta 4×5 km donne – Italia

Ore 9.57, SPEED SKATING: 500 metri uomini

Ore 10.00, BIATHLON: sprint 10 km uomini – 4 tra Didier Bionaz, Thomas Bormolini, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dominik Windisch

Ore 12.00, SALTO CON GLI SCI: prima manche trampolino grande uomini – Giovanni Bresadola

Ore 12.07, PATTINAGGIO DI FIGURA: danza sul ghiaccio, rhythm dance – Charlene Guignard-Marco Fabbri

Ore 13.00, SALTO CON GLI SCI: seconda manche trampolino grande uomini – Giovanni Bresadola

Ore 13.20, SKELETON: terza manche donne – Valentina Margaglio

Ore 14.55, SKELETON: quarta manche donne – Valentina Margaglio

Domenica 13 febbraio 2022

Ore 2.05, CURLING: sessione 6 round robin uomini (Norvegia-Svezia, Cina-Gran Bretagna, USA-Canada, Italia-ROC) – Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Simone Gonin, Amos Mosaner

Ore 2.30, BOB: prima manche monobob donne – Giada Andreutti

Ore 3.00, FREESTYLE: prima manche qualificazioni slopestyle donne – Silvia Bertagna

Ore 4.00, BOB: seconda manche monobob donne – Giada Andreutti

Ore 4.01, FREESTYLE: seconda manche qualificazioni slopestyle donne – Silvia Bertagna

Ore 6.45, SCI ALPINO: seconda manche gigante uomini – da definire

Ore 8.00, SCI DI FONDO: staffetta 4×10 km uomini – Italia

Ore 10.00, BIATHLON: inseguimento 10 km donne – da definire in base alla sprint

Ore 11.45, BIATHLON: inseguimento 12,5 km uomini – da definire in base alla sprint

Ore 12.44, SHORT TRACK: finale staffetta donne

Ore 13.05, CURLING: sessione 7 round robin uomini (Gran Bretagna-Danimarca, Svizzera-Italia, Cina-USA) – Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Simone Gonin, Amos Mosaner

Ore 13.14, SHORT TRACK: finale 500 metri uomini

Ore 14.56, SPEED SKATING: 500 metri donne

Lunedì 14 febbraio 2022

Ore 2.22, PATTINAGGIO DI FIGURA: danza sul ghiaccio, programma libero – Charlene Guignard-Marco Fabbri

Ore 2,30, BOB: terza manche monobob donne – Giada Andreutti

Ore 3.24, FREESTYLE: terza manche finale slopestyle donne

Ore 4.00, SCI ALPINO: terza prova discesa donne – da definire

Ore 4.00, BOB: quarta manche monobob donne – Giada Andreutti

Ore 5.30, FREESTYLE: qualificazione 1 slopestyle uomini – Leonardo Donaggio

Ore 6.30, SNOWBOARD: qualificazione 1 big air uomini – Emiliano Lauzi

Ore 6.32, FREESTYLE: qualificazione 2 slopestyle uomini – Leonardo Donaggio

Ore 7.05, CURLING: sessione 8 round robin uomini (Canada-Italia, Danimarca-Norvegia, ROC-Svezia, Svizzera-Gran Bretagna) – Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Simone Gonin, Amos Mosaner

Ore 7.15, SNOWBOARD: qualificazione 2 big air uomini – Emiliano Lauzi

Ore 8.00, SNOWBOARD: qualificazione 3 big air uomini – Emiliano Lauzi

Ore 13.05, BOB: prima manche bob a 2 uomini – Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea

Ore 13.06, SALTO CON GLI SCI: seconda manche prova a squadre uomini

Ore 14.40, BOB: seconda manche bob a 2 uomini – Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea

Martedì 15 febbraio 2022

Ore 3.15, SNOWBOARD: terza manche finale big air donne

Ore 3.24, FREESTYLE: terza manche finale slopestyle uomini

Ore 4.00, SCI ALPINO: discesa libera donne – da definire

Ore 6.45, SNOWBOARD: terza manche finale big air uomini

Ore 7.52, SPEED SKATING: semifinali team-pursuit uomini – Italia

Ore 8.00, COMBINATA NORDICA: salto di allenamento trampolino grande – Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa

Ore 9.00, COMBINATA NORDICA: manche di salto trampolino grande – Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa

Ore 9.28, SPEED SKATING: finale per l’oro team-pursuit donne

Ore 9.47, SPEED SKATING: finale per l’oro team-pursuit uomini

Ore 10.00, BIATHLON: staffetta 4×7,5 km uomini – Italia

Ore 12.00, COMBINATA NORDICA: 10 km gundersen trampolino grande – Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Alessandro Pittin, Samuel Costa

Ore 13.05, CURLING: sessione 10 round robin uomini (Svezia-Gran Bretagna, Italia-USA, Norvegia-Cina, ROC-Canada) – Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Simone Gonin, Amos Mosaner

Ore 13.15, BOB: terza manche bob a 2 uomini – Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea

Ore 14.50, BOB: quarta manche bob a 2 uomini – Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea

Mercoledì 16 febbraio 2022

Ore 2.40, BOB: prove 1 e 2 bob a 4 uomini – (ITALIA 1) Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Alex Verginer, (ITALIA 2) Robert Gino Mircea, Josè Delmas Obou, Alex Pagnini, Mattia Variola

Ore 6.45, SCI ALPINO: seconda manche slalom uomini – da definire

Ore 7.05, CURLING: sessione 11 round robin uomini (Cina-Svizzera, Gran Bretagna-ROC, Italia-Danimarca) – Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Simone Gonin, Amos Mosaner

Ore 8.45, BIATHLON: staffetta 4×6 km donne – Italia

Ore 12.00, SCI DI FONDO: finale team-sprint tecnica classica donne

Ore 12.30, SCI DI FONDO: finale team-sprint tecnica classica uomini

Ore 12.30, SHORT TRACK: quarti di finale 1500 metri donne – tre azzurre da definire

Ore 13.00, FREESTYLE: finale 2 aerials uomini

Ore 13.44, SHORT TRACK: finale staffetta uomini

Ore 14.18, SHORT TRACK: finale 1500 metri donne

Giovedì 17 febbraio 2022

Ore 2.05, CURLING: sessione 12 round robin uomini (Danimarca-USA, Svezia-Svizzera, Canada-Gran Bretagna, Norvegia-Italia) – Joel Retornaz, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Simone Gonin, Amos Mosaner

Ore 2.42, BOB: prove 3 e 4 bob a 4 uomini – (ITALIA 1) Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Alex Verginer, (ITALIA 2) Robert Gino Mircea, Josè Delmas Obou, Alex Pagnini, Mattia Variola

Ore 3.30, SCI ALPINO: combinata alpina donne, manche di discesa – da definire

Ore 4.30, FREESTYLE: skicross, seeding round donne – Lucrezia Fantelli, Jole Galli

Ore 5.10, HOCKEY GHIACCIO: finale per l’oro donne

Ore 7.00, FREESTYLE: ottavi di finale skicross donne – Lucrezia Fantelli, Jole Galli

Ore 7.00, SCI ALPINO: combinata alpina donne, manche di slalom – da definire

Ore 8.00, COMBINATA NORDICA: trial round staffetta 4×10 km trampolino grande – Italia

Ore 8.10, FREESTYLE: small e big final skicross donne

Ore 9.00, COMBINATA NORDICA: manche di salto staffetta 4×10 km trampolino grande – Italia

Ore 9.30, SPEED SKATING: 1000 metri donne

Ore 11.08, PATTINAGGIO DI FIGURA: programma libero singolo donne

Ore 12.00, COMBINATA NORDICA: manche di sci di fondo staffetta 4×10 km trampolino grande – Italia

Venerdì 18 febbraio 2022

Ore 2.42, BOB: prove 5 e 6 bob a 4 uomini – (ITALIA 1) Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Alex Verginer, (ITALIA 2) Robert Gino Mircea, Josè Delmas Obou, Alex Pagnini, Mattia Variola

Ore 3.24, FREESTYLE: terza manche finale half-pipe donne

Ore 4.45, FREESTYLE: seeding run skicross uomini – Simone Deromedis

Ore 7.45, FREESTYLE: ottavi di finale skicross uomini – Simone Deromedis

Ore 8.55, FREESTYLE: small e big final skicross uomini

Ore 9.30, SPEED SKATING: 1000 metri uomini – un azzurro da definire

Ore 10.00, BIATHLON: mass start 15 km uomini – da definire in base ai risultati di individuale, sprint e pursuit

Ore 11.38, PATTINAGGIO DI FIGURA: coppie di artistico, programma corto – Nicole Della Monica-Matteo Guarise, Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini

SABATO 19 FEBBRAIO

Ore 2.30, BOB: prima manche bob a 4 uomini – (ITALIA 1) Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Alex Verginer, (ITALIA 2) Robert Gino Mircea, Josè Delmas Obou, Alex Pagnini, Mattia Variola

Ore 3.24, FREESTYLE: terza manche finale half-pipe uomini

Ore 4.05, BOB: seconda manche bob a 4 uomini – (ITALIA 1) Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Alex Verginer, (ITALIA 2) Robert Gino Mircea, Josè Delmas Obou, Alex Pagnini, Mattia Variola

Ore 5.46, SCI ALPINO: gara mista a squadre parallelo, finale per l’oro

Ore 7.00, SCI DI FONDO: 50 km tecnica classica mass start uomini – da definire

Ore 7.05, CURLING: finale per l’oro uomini

Ore 8.00, SPEED SKATING: semifinali mass start uomini – un azzurro da definire

Ore 8.45, SPEED SKATING: semifinali mass start donne – Francesca Lollobrigida

Ore 9.30, SPEED SKATING: finale mass start uomini

Ore 10.00, SPEED SKATING: finale mass start donne

Ore 10.00, BIATHLON: mass start 12,5 km donne – Dorothea Wierer (già certa della partecipazione) + altre da definire in base ai risultati di individuale, sprint e pursuit

Ore 12.08, PATTINAGGIO DI FIGURA: coppie di artistico, programma libero – Nicole Della Monica-Matteo Guarise, Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini

Ore 14.30, BOB: quarta manche bob a 2 donne

Domenica 20 febbraio 2022