Oggi torna il maltempo al Centro-Nord

La tregua del maltempo sta già per finire. Nelle prossime ore infatti peggiorerà sulla Sardegna, per l’avvicinarsi di una nuova perturbazione (la numero 3 di giugno) che poi sabato, nel corso del giorno, riporterà la pioggia su gran parte del Centro-Nord. Questa perturbazione ci lascerà in eredità un’atmosfera marcatamente instabile che, anche nella giornata di domenica, e in particolare tra pomeriggio e sera, favorirà la formazione di numerosi temporali al Centro-Nord. La tendenza per la prossima settimana suggerisce l’insistente assenza dell’alta pressione e, di conseguenza, ancora condizioni di tempo instabile.

Previsioni meteo per sabato. Sabato al mattino nuvole, alternate a momenti di sole, al Nordovest, regioni centrali tirreniche, Campania e Isole, con qualche pioggia su Piemonte, Liguria e Sardegna; soleggiato altrove. Nel pomeriggio nubi in aumento su gran parte del Centro-Nord: isolati rovesci e temporali su Nordovest, Trentino, Alto Adige, Emilia Occidentale, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Appennino Abruzzese e Sardegna, in estensione in serata anche a Emilia Orientale, Romagna e resto del Centro. Temperature massime quasi dappertutto in lieve aumento. Venti deboli meridionali, con locale rinforzo nei mari di ponente.

Previsioni meteo per domenica. Domenica molte nubi e piogge sparse, anche a carattere temporalesco, al Nord-Est. Alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia: isolati rovesci e temporali su Lombardia, Alpi Occidentali, entroterra ligure (con possibili sconfinamenti lungo le coste di levante), zone interne del Centro, coste abruzzesi, Gargano e Appennino Meridionale. Temperature massime in leggero aumento al Nordovest e Sardegna, in calo nel resto d’Italia.