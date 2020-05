Oggi tempo stabile

All’inizio della settimana si ripristineranno ovunque condizioni di stabilità atmosferica grazie al ritorno dell’anticiclone delle Azzorre, in espansione soprattutto verso le regioni occidentali italiane. Il Nord-Est e il versante adriatico infatti risentiranno marginalmente della presenza di un’area di bassa pressione sui Balcani, responsabile di una ventilazione che manterrà un clima un poco più fresco in queste regioni, con temporanei annuvolamenti sui rilievi.

Previsioni meteo per lunedì. Qualche rovescio isolato o temporale pomeridiano sarà probabile lungo l’Appennino centro-meridionale e localmente sulle Alpi più orientali. Altrove sarà una giornata soleggiata con la presenza di un po’ di nubi in più al Nordest,su Campania, Basilicata e Calabria. Venti in prevalenza deboli con rinforzi di Maestrale sulla Puglia e nell’alto Ionio. Temperature minime in generale diminuzione tranne all’estremo Sud, massime in contenuto rialzo al Nord, in Toscana e Marche, in diminuzione nel resto del Centro e al Sud.

Previsioni meteo per martedì. Tempo in generale soleggiato con l’eccezione di nuvolosità pomeridiana sui rilievi, in particolare il Nordest, le regioni adriatiche, l’Appennino e parzialmente anche la Calabria ma con basso rischio di piogge. Venti di Maestrale su Puglia, Basilicata, settore adriatico centro-meridionale e Ionio. Mari: mossi o molto mossi il medio e basso Adriatico, l’alto Ionio. Temperature prossime alla norma, stazionarie o in lieve diminuzione.