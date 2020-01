Oggi tempo in miglioramento

Negli ultimi giorni del mese ci attendono condizioni meteo caratterizzate dalla mutevolezza, con l’alternanza tra fasi nuvolose e fasi soleggiate, e la possibilità di qualche momento piovoso, specie nel versante tirrenico della Penisola, mentre le temperature risulteranno superiori alle medie stagionali: sull’Italia infatti scorreranno umide ma miti correnti occidentali. E l’inverno resterà lontano dall’Italia anche a inizio febbraio: almeno fino a martedì 4 non è prevista infatti alcuna irruzione di aria gelida.

Previsioni meteo per oggi. Alternanza tra sole e nuvole su Alpi, regioni tirreniche e Isole: qualche debole nevicata sulle zone alpine di confine oltre 800-900 metri; piogge deboli e isolate su Calabria Tirrenica e Sardegna. Prevalenza di cielo sereno altrove. Al mattino qualche nebbia sul settore orientale della Pianura Padana. Temperature massime in leggero aumento al Nord, senza grandi variazioni al-trove. Venti da ovest o sudovest, da moderati a forti su mari e regioni di ponente, al Sud e sullo Ionio; Fohn nelle vallate alpine centro-occidentali.

Previsioni meteo per giovedì. Inizio giornata con tempo abbastanza stabile. Da segnalare la presenza di nebbie o strati nuvolosi bassi tra la Toscana e l’Umbria e sulle coste dell’alto Adriatico. Un po’ di nuvolosità tra bassa Campania, Calabria tirrenica e sulle Isole maggiori. Nel corso della giornata tendenza ad un aumento della nuvolosità a partire dai settori occidentali con qualche pioggia possibile tra Levante Ligure e alta Toscana e sulla Sardegna occidentale. Nel resto del Paese resistono le schiarite. Temperature stazionarie o in leggero calo ma sempre oltre la norma in gran parte del Paese. Venti in parziale attenuazione.

Foto iStock/Getty Images