Oggi sole e alta pressione

Venerdì ancora tempo soleggiato e stabile in tutta Italia, grazie alla presenza dell’alta pressione che favorirà anche un ulteriore aumento delle temperature, nuovamente in modo diffuso al di sopra delle medie stagionali, con valori da fine primavera in molte località. Nel fine settimana è atteso invece un indebolimento dell’alta pressione che consentirà a una perturbazione (la numero 4 del mese) di lambire il nostro Paese, portando così un generale aumento della nuvolosità; le piogge però saranno davvero poche e le temperature rimarranno ben al di sopra della norma. Un peggioramento più deciso è molto probabile per l’inizio della prossima settimana, con l’arrivo di un’altra e più intensa perturbazione (la numero 5 del mese) che, tra l’altro, richiamerà l’ingresso di aria più fredda sotto forma di intensi venti orientali capaci favorire un deciso calo delle temperature in gran parte d’Italia. Si tratta di un’evoluzione ancora incerta: seguite i prossimi aggiornamenti.

Previsioni meteo per venerdì. Alternanza tra sole e momenti nuvolosi in Liguria, Toscana, Lazio e Sardegna, comunque senza piogge; prevalenza di cielo sereno nel resto d’Italia. Temperature massime in ulteriore aumento, diffusamente oltre i 20 gradi, ma con punte fino a 25-26 gradi al Nord, regioni centrali tirreniche e zone interne di Sicilia e Sardegna. Moderati venti meridionali attorno alla Sardegna, dove i mari risulteranno localmente mossi; venti deboli e mari poco mossi altrove.

Previsioni meteo per sabato. Cielo nuvoloso in Sardegna, con la possibilità di isolati scrosci di pioggia, soprattutto nel nord della regione. Nuvole alternate a sprazzi di tempo bello in Emilia, Romagna, Liguria, Basso Piemonte, regioni centrali e Campania, ma senza piogge; prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature massime in generale stazionarie o in ulteriore leggero aumento, di alcuni gradi al di sopra della norma.