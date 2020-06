Oggi rischio temporali al Centro-nord

La perturbazione numero 2 del mese di giugno ha attraversato gran parte della nostra Penisola, portando piogge diffuse su quasi tutte le regioni italiane, mentre le temperature fanno registrare valori nel complesso al di sotto della norma. Il tempo rimarrà instabile anche nella parte centrale della settimana, tra martedì e giovedì, quando si formeranno quotidianamente numerosi temporali, specie al Centro-Nord. Le giornate saranno ancora caratterizzate da un clima insolitamente fresco per il periodo, con temperature anche di 5-6 gradi inferiori alle medie stagionali. Nel mirino dei temporali saranno soprattutto le regioni centro-settentrionali, un po’ meno quelle meridionali.

Previsioni meteo per martedì. Molte nubi e piogge sparse, anche a carattere temporalesco, su tutto il Nord, specialmente nel pomeriggio; fenomeni più diffusi tra Piemonte, Lombardia e Veneto. Alternanza tra sole e nuvole sul resto d’Italia, con isolati rovesci e temporali, specie al pomeriggio, su zone interne del Centro, coste centrali adriatiche; locali fenomeni anche al Sud tra Puglia, Basilicata, zone interne della Calabria e della Sicilia. Temperature massime in ulteriore lieve calo con valori inferiori alle medie stagionali; punte localmente oltre i 25 gradi solo all’estremo Sud e sulle Isole Maggiori. Venti tesi di Maestrale in Sardegna e nel Canale di Sicilia; Libeccio sul Mar Ligure.

Previsioni meteo per mercoledì. Giornata instabile, con piogge e temporali più diffusi sulle regioni centro-settentrionali e in Sardegna, con fenomeni più insistenti al Nord-Est, in Toscana, Umbria e Lazio. Attenzione: resta alto il rischio di fenomeni localmente di forte intensità. Nelle regioni meridionali e in Sicilia giornata variabile e più soleggiata, anche se non mancheranno alcuni annuvolamenti e qualche locale pioggia in Campania, Calabria, zone interne tra Basilicata e Puglia. Venti tesi o localmente forti occidentali sui mari di ponente, deboli in Adriatico e Ionio.