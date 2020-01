Oggi qualche pioggia isolata al Centro-Sud

La debole perturbazione (n.4 del mese), che venerdì ha raggiunto l’Italia, ha portato nuvole su gran parte del Paese, piogge deboli e per lo più concentrate sul versante tirrenico. Domenica l’Italia verrà raggiunta da un’altra perturbazione (la n.5) accompagnata da qualche locale pioggia al Centro-Sud. Successivamente, durante la prima parte della prossima settimana, le nostre regioni saranno interessate da correnti occidentali che porteranno una nuvolosità sparsa ma con poche piogge, localizzate in prevalenza sul versante tirrenico della Penisola. Inoltre, tra la fine di lunedì e la giornata di martedì, la coda di una perturbazione atlantica in transito sull’Europa Centrale, interesserà marginalmente le regioni settentrionali e la Toscana, dando luogo ad alcune precipitazioni e il ritorno di un po’ di neve sul settore alpino. Giovedì un altro sistema nuvoloso atlantico potrebbe nuovamente lambire le regioni settentrionali: si tratta di un’evoluzione ancora da verificare nei dettagli. Per tutto il periodo l’afflusso di aria relativamente mite di origine atlantica manterrà le temperature nel complesso al di sopra della norma.

Previsioni meteo per domenica. Nubi sparse più o meno consistenti in tutte le regioni, con le maggiori schiarite attese sulle regioni alpine centro-orientali e in Sardegna. Piogge e locali rovesci saranno possibili sulle regioni centrali tirreniche, specie in Toscana, in Campania, al Sud e sulla Sicilia. Qualche sporadica pioggia non è esclusa a inizio giornata tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nella successiva notte possibile formazione di banchi di nebbia sulla pianura padano-veneta. Temperature massime in leggero rialzo al Nord, senza variazioni di rilievo nel resto d’Italia; all’alba valori quasi ovunque sopra lo zero. Venti ancora tra moderati e tesi meridionali tra basso Adriatico, Puglia meridionale e alto Ionio con i mari generalmente mossi; mosso anche il Canale di Sardegna. La nostra previsione per domenica ha un Indice di Affidabilità medio-basso (IdA 70).

Previsioni meteo per lunedì. Su Abruzzo, Molise, basso Lazio, regioni meridionali, Sicilia e Sardegna orientale tempo abbastanza soleggiato, con tendenza a un aumento delle nubi dalla sera nel settore tirrenico peninsulare. Nel resto del Centro su Liguria ed Emilia Romagna nuvolosità irregolare con locali deboli piogge o pioviggini sull’alta Toscana. Nel resto del Nord tempo inizialmente soleggiato, salvo la presenza di nebbie a banchi al mattino in Val Padana, e tendenza a un aumento delle nubi nella seconda parte del giorno. Dalla sera piogge in intensificazione su centro-est Liguria e alta Toscana. Tra sera e notte deboli precipitazioni sparse su buona parte delle regioni settentrionali, nevose sui rilievi alpini e prealpini, anche sotto i 1000 metri. Temperature per lo più in calo nei valori minimi con deboli gelate all’alba al Nord; massime in lieve aumento sul medio Adriatico, in leggero calo all’estremo Sud. Venti dai quadranti occidentali, in rinforzo sui mari di Ponente.

