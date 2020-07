Oggi prevalenza di sole

Si avvia una settimana decisamente più fresca e con un clima caldo, ma sopportabile. Non sono previsti picchi di calore a breve termine e le temperature si manterranno in linea con le medie climatiche tipiche della stagione estiva, in qualche caso anche leggermente al di sotto. In particolare nei primi giorni della settimana il tempo si manterrà stabile, con pochi annuvolamenti sulle zone di montagna, e con temperature quasi ovunque inferiori ai 30 gradi; picchi di poco al di sopra dei 30 gradi saranno possibili soprattutto su Lazio, Campania e Isole Maggiori. Anche martedì ci sarà prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, ma con qualche nube in più al Nord e lo sviluppo di temporali in montagna. Da metà settimana inizieremo a sentire l’influenza della perturbazione n. 5 del mese di luglio, che si avvicinerà al nostro arco alpino, determinando una fase instabile dapprima al Centro-nord, per poi dirigersi verso le regioni meridionali. Per le conferme e ulteriori dettagli sulla dinamica di questa nuova perturbazione vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti.

Previsioni meteo per lunedì. Giornata stabile e soleggiata, a parte il transito di velature e il locale addensamento di nubi sulle zone di montagna, senza però precipitazioni. Le temperature si manterranno pressoché stazionarie o in leggera diminuzione soprattutto al Sud, con valori in generale al di sotto dei 30 gradi al Nord e lungo il versante adriatico, e punte di 32-33 gradi sul versante tirrenico e sulle Isole maggiori. Insisteranno ancora venti settentrionali a tratti moderati al Centro-Sud, orientali sulla bassa Pianura Padana.

Previsioni meteo per martedì. Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso al Centro-sud e nelle Isole con annuvolamenti pomeridiani sui rilievi della Calabria e della Sicilia dove non si esclude qualche rovescio. Ampie zone di sereno anche in Emilia Romagna, in Liguria e sulle coste dell’alto Adriatico; qualche nuvola in più fin dal mattino sul resto del Nord con sviluppo di brevi temporali nel pomeriggio su Alpi e Prealpi. Temperature in lieve rialzo nelle regioni centrali adriatiche stazionarie altrove e in generale entro la norma del periodi. Venti deboli.