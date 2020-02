Oggi prevale il sole sull'Italia

Dopo il passaggio della perturbazione nr.5 del mese il tempo tenderà a migliorare rapidamente già dal pomeriggio di giovedì. Le correnti fredde che seguono il sistema nuvoloso favoriranno un temporaneo calo delle temperature che però, nel complesso, rimarranno leggermente sopra la norma, specie le massime al Nord. Nell’ultima parte della settimana, tra venerdì e domenica, l’alta pressione tornerà a rinforzarsi fra l’Europa occidentale e il Mediterraneo garantendo così tempo stabile e temperature nuovamente in risalita. Si profila dunque un weekend primaverile su tutto il Paese con punte di 20°C.

Previsioni meteo per giovedì. Al mattino nuvole residue su medio versante adriatico e regioni meridionali, con qualche isolata pioggia in Puglia; bel tempo nel resto d’Italia. Dal pomeriggio tempo soleggiato in tutto il Paese. Temperature quasi ovunque in diminuzione. Venti settentrionali ancora intensi su medio Adriatico e al Sud.

Previsioni meteo per venerdì. Il tempo sarà stabile e soleggiato sull’Italia con qualche annuvolamento solo nelle zone interne della Toscana e il nordovest della Sardegna; tra sera e notte qualche velatura inizierà a interessare il Nord a partire dal Nordovest. Valori minimi in calo al Centro-sud e nelle Isole, temperature massime in aumento su medio e basso Adriatico e nelle aree appenniniche con punte di 18°C al Centro-sud e nelle Isole. Il vento si attenuerà al Sud con gli ultimi rinforzi nel Salento e sull’Alto Ionio.