Oggi piogge sul versante adriatico, sulle isole e al Sud

Il vortice di bassa pressione, che sta ancora rimescolando aria fredda sul nostro Paese, nel corso di oggi comincerà ad allontanarsi verso il Nord Africa, interrompendo (almeno in parte) il freddo che negli ultimi giorni ci ha regalato tempo dal sapore invernale. Le temperature quindi torneranno a salire e faranno registrare valori in generale vicini alle medie stagionali. Nel suo lento movimento di allontanamento però il vortice depressionario riuscirà comunque a spingere nuvole e piogge su diverse regioni, e in particolare sul medio versante adriatico, Sud e Isole Maggiori, mentre venti intensi spazzeranno ancora tutti i nostri mari. Nel fine settimana nuvole e piogge insisteranno al Sud e Isole, ma con temperature decisamente più miti e in generale nella norma.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì nuvole in tutta Italia. Nel corso del giorno piogge sparse su Marche, Abruzzo, Molise, Sud e Isole, con la possibilità qualche temporale soprattutto in Sicilia; a carattere più isolato qualche pioggia anche su Piemonte e Romagna. Nevicate sulle zone montuose al di sopra di 1000-1500 metri. Temperature in netto rialzo al Centro-Nord, Puglia e versante tirrenico della Sardegna. Giornata ancora ventosa, con venti forti, in rotazione antioraria intorno al centro di bassa pressione in lento spostamento sul Basso Tirreno.

Previsioni meteo per sabato. Sabato molte nuvole su medio versante adriatico e regioni meridionali, con piogge isolate su Abruzzo, Molise e regioni meridionali nonché la possibilità di qualche temporale, specie in Sicilia; deboli nevicate sui rilievi di queste regioni oltre 1400-1500 metri. Alternanza tra sole e nuvole nelle altre regioni, con isolati piovaschi solo in Sardegna Meridionale. Temperature massime in crescita al Centro-Nord, basso versante tirrenico e Isole Maggiori, quasi dappertutto nella norma o leggermente al di sopra.