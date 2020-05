Oggi peggiora al Nord

Nei prossimi giorni ci attende un’Italia divisa in due dal tempo, con le regioni settentrionali che rimarranno esposte al passaggio di piovose perturbazioni, mentre l’afflusso di correnti tropicali scatenerà un’ondata di caldo fuori stagione al Centro-Sud, dove le temperature aumenteranno sensibilmente, fino a toccare punte di 34-35 °C nelle estreme regioni meridionali. In particolare, in questa settimana decisamente vivace (dal punto di vista meteo), l’ennesima perturbazione (la numero 7 del mese) raggiungerà il Nord Italia, dove porterà molte nubi e piogge diffuse; il resto del Paese invece rimarrà protetto dall’alta pressione, che garantirà prevalenza di tempo bello e, grazie al richiamo di calde correnti sciroccali, temperature in sensibile aumento, con punte anche oltre 30 gradi.

Previsioni meteo per mercoledì. Molte nubi al Nord, con piogge sparse che nel corso del giorno bagneranno quasi tutte le regioni settentrionali a eccezione di Emilia Orientale e Romagna. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia, con qualche temporaneo annuvolamento per lo più limitato a Toscana, Calabria Tirrenica, Sicilia e Sardegna. Temperature massime in leggero calo al Nordovest, in sensibile aumento invece al Centro-Sud: picchi di 31-32 gradi in Calabria e Sicilia.

Previsioni meteo per giovedì. Bella giornata di sole nelle regioni centrali e Sardegna. Alternanza tra sole e momenti nuvolosi nel resto d’Italia, con qualche pioggia nel pomeriggio solo sulle zone alpine. Tra sera e notte deciso peggioramento del tempo al Nord, con rovesci e temporali sparsi su quasi tutte le regioni settentrionali, a eccezione di Emilia Orientale e Romagna. Temperature massime quasi dappertutto in crescita: caldo fuori stagione, specie al Sud e medio versante tirrenico.