Oggi giornata di maltempo. Clima freddo, neve fino a bassa quota

Prosegue l’afflusso di aria gelida proveniente dalla Russia che si sta rapidamente propagando a tutta l’Italia, dando luogo in molte regioni ad una fase di maltempo invernale: un’ondata di gelo anomala per la fine del mese di marzo, con nevicate fino in pianura nelle regioni adriatiche e, mercoledì, fino a bassa quota anche su Alpi e Prealpi. Da segnalare nella giornata di mercoledì anche il rischio di forti piogge e rovesci in Sicilia e nelle regioni meridionali. Il brusco calo termico, anche dell’ordine di 10-15 gradi rispetto allo scorso fine settimana, darà luogo anche a gelate diffuse al primo mattino al Nord. Il freddo sarà accentuato dai venti di Bora, Grecale e Tramontana, che continueranno a soffiare con forte intensità, specialmente al Centro-Sud.

Previsioni meteo per martedì. Martedì fin dal mattino nevicate fino a bassa quota su Marche, Abruzzo, Molise e nord della Puglia, alternate a pioggia lungo le coste; nevicate intermittenti anche sull’Appennino centrale e in Irpinia, piogge in Sicilia, con nevicate da 800-1000 metri. Parzialmente nuvoloso in Puglia e Calabria; nubi in aumento dal pomeriggio sull’alto versante adriatico e in Emilia; ampi rasserenamenti nel resto dell’Italia, con l’eccezione delle Alpi occidentali, dove nelle ore pomeridiane sono previste delle deboli nevicate a quote collinari. Temperature in ulteriore calo, specie nei valori pomeridiani al Centro-Sud; gelate al primo mattino anche in pianura al Nord e nelle zone interne del Centro. Venti forti nord-orientali e mari molto mossi o agitati

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì forte maltempo in Sicilia e Calabria, con piogge e rovesci, nevosi da 800/1000 metri, con le precipitazioni in estensione entro fine giornata al resto del Sud, tranne le coste campane. Le nevicate insistono per gran parte della giornata nelle regioni centrali adriatiche e in Romagna, con neve a bassa quota al mattino, a quote collinari dal pomeriggio. Nuvole in rapido aumento anche al Nord, con nevicate nella seconda parte del giorno su Alpi e Prealpi, più intense e fino ai fondovalle dalla serata, con nevicate anche nel Cuneese. Giornata molto fredda e ventosa, con forti venti nordorientali sull’alto Adriatico e al Centro-Sud, con raffiche di tempesta in Sicilia, con mari agitati e rischio mareggiate sulle coste del basso Ionio.