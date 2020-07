Oggi forte maltempo al Nord

Nelle prossime ore tempo in peggioramento al Nord, dove si infiltreranno fresche correnti atlantiche che, tra sera e notte, favoriranno la formazione di numerosi temporali. La perturbazione atlantica in arrivo, aggredirà con maggior decisione l’Italia nella giornata di venerdì, quando porterà molti rovesci e temporali, anche di forte intensità, al Nord e medio versante adriatico, mentre le temperature cominceranno a calare al Nord. Poi nel fine settimana questa stessa perturbazione scivolerà lungo la nostra Penisola, portando un po’ di temporali anche al Centro-Sud e, soprattutto, ponendo fine a questa prima ondata di caldo.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì nuvoloso al Nord, con rovesci e temporali che nel corso del giorno bagneranno tutte le regioni settentrionali. Al Centro-Sud mattinata di tempo bello, poi nel pomeriggio nuvolosità in aumento su versante adriatico: improvvisi rovesci e temporali su Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e zone interne della Puglia. Temperature massime in diminuzione al Nord, Marche e Sardegna, quasi invariate altrove. Venti di Maestrale, moderati sulle Isole Maggiori, per lo più deboli altrove.

Previsioni meteo per sabato. Sabato alternanza tra sole e nuvole in gran parte d’Italia. Nel corso del giorno isolati rovesci e temporali su Emilia, Romagna, regioni centrali adriatiche, Appennino Campano, Puglia, Basilicata e, in serata, anche Calabria. Temperature massime in rialzo in gran parte del Nord, in deciso calo invece al Centro-Sud e Isole.