Oggi è il 22-02-2022: giorno palindromo e ambigramma, cosa significa?

Il 22-02-2022 è una data palindroma e ambigramma. I matematici americani l'hanno già ribattezzata il "Twos-day" ossia il giorno del 2. Ma cosa si nasconde dietro una data di questo tipo considerata un evento? Scopriamolo insieme.

22-02-2022, il significato di una data palindroma

Da sempre le date palindrome hanno incuriosito gli appassionati del soprannaturale, mentre per gli antichi erano date magiche e propiziatorie. Non per tutti, visto che questo tipo di date per alcuni erano anche presagio di sfortuna. In questo scenario di credenze si inserisce la data 22 Febbraio 2022, la sola ed unica data palindroma del 2022.

Il termine palindromo deriva dal greco palin, che significa indietro, e dramein, che significa correre. La caratteristica che accomuna tali numeri, parole e frasi è che possono essere letti indifferentemente da sinistra a destra o da destra a sinistra mantenendo sempre lo stesso significato. Nel Medioevo tali combinazioni numeriche hanno giocato un ruolo determinante per cercare di individuare la mitica formula della pietra filosofale.

Durante l'antica Roma, invece, i latini hanno creato delle frasi ah hoc entrate nell'immaginario collettivo. Una su tutte: "in girum imus nocte et consumimur igni" che significa "andiamo in giro di notte e siamo arsi dal fuoco": provate a leggerla da destra a sinistra! Il 22-02-2022 non è solo una data palindroma, ma anche ambigramma. La caratteristica di tale data e/o numeri è che possono essere letti allo stesso modo anche se capovolti, a testa in giù.

22 Febbraio 2022 è il Two Days: il numero del 2

Non solo frasi: a destare curiosità sono soprattutto le date palindrome come lo è per l'appunto la data 22-02-2022. A differenza delle lettere e parole, i numeri assumono un significato completamente differente che sfocia nella magia esoterica. Le date palindrome sono rare, ma negli ultimi vent'anni ne abbiamo avute ben quattro: il 02/02/2020, il 12/02/2021, il 21-02-2012 e 10-02-2001.

Nella data 22-2-2022 a ripetersi più volte è il numero 2. Cosa significa? Per i Maya il 2, il numero del doppio, è quello del confronto, ma anche il primo numero primo ed il quarto numero della successione di Fibonacci. Questo numero nasconde un importante significato, visto che rappresenta la Sapienza e la Parola Divina. Non solo, anche secondo la numerologia il ripetersi del 2 simboleggia dualità e confronto. Nei prossimi 100 anni ci saranno altre 31 date palindrome.