Nuova ondata di caldo africano sull'Italia

Il vero protagonista delle condizioni meteo, per tutto il resto della settimana, sarà il bollente Anticiclone Nord-Africano che, nei prossimi giorni, garantirà prevalenza di tempo soleggiato e stabile, con appena qualche temporale pomeridiano sulle zone montuose del Nord. Il sole sarà accompagnato da caldo intenso: le temperature infatti sono destinate ad aumentare gradualmente, e le massime già a metà settimana saranno quasi dappertutto comprese tra 30 e 35 gradi, ma con picchi a sfiorare i 40 gradi al Centro-Sud. Il caldo, purtroppo, si farà sentire anche nelle ore notturne, con le temperature minime che, in tutta Italia, difficilmente scenderanno sotto i 20-22 gradi.

Previsioni meteo per martedì. Martedì al mattino cielo ovunque sereno o al più poco nuvoloso. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone alpine, dove si formeranno brevi e isolati temporali; sempre in generale sereno altrove. Caldo in intensificazione: massime diffusamente comprese fra 29 e 35 gradi, con possibili punte di 36-37. Venti per lo più deboli. Mari in prevalenza calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì giornata tra sole e nuvole sulle Alpi, dove sono possibili isolati temporali pomeridiani. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia. Temperature massime quasi dappertutto in ulteriore leggero aumento, in generale comprese fra 30 e 35 gradi, con picchi fino a 37-38 gradi. Venti di debole intensità.