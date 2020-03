Nuova fase instabile in arrivo

La massa d’aria fredda al seguito della perturbazione nr. 2 del mese determinerà, nella giornata di sabato, un calo delle temperature, un rinforzo dei venti settentrionali, ma soprattutto la formazione di una circolazione ciclonica nei pressi delle regioni meridionali: ne conseguirà un tempo ancora molto instabile soprattutto in Emilia Romagna e al Centrosud, mentre domenica l’instabilità si concentrerà al Sud e alla Sicilia. All’inizio della prossima settimana un’altra perturbazione (la n.4), più debole e più veloce, attraverserà l’Italia, con effetti principalmente al Nordest, in Liguria, regioni tirreniche e Sicilia.

Previsioni meteo per sabato. Giornata di bel tempo al Nordovest e, dal pomeriggio, anche al Nordest. Nuvole sul resto d’Italia: piogge sparse su Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, zone interne della Toscana, Umbria, Basso Lazio, regioni meridionali, Sardegna e, solo al mattino, qualche pioggia anche sull’Emilia; nevicate oltre 800-1000 metri sull’Appennino Tosco-Emiliano, oltre 1000-1100 metri sull’Appennino Centrale, al di sopra di 1100-1300 metri sull’Appennino Meridionale. Temperature massime in leggera crescita in gran parte del Nord, in calo nel resto d’Italia.

Previsioni meteo per domenica. Al mattino nuvole su Abruzzo, Molise e regioni meridionali, bello altrove: qualche pioggia su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; qualche nevicata sull’Appennino Meridionale oltre 1000-1100 metri. Nel pomeriggio moderato aumento della nuvolosità anche al Nordovest e Lazio: rovesci e temporali qua e là su Puglia Meridionale, Basilicata, Calabria e Sicilia, con nevicate sull’Appennino Calabro-Lucano oltre 1200-1300 metri. Temperature massime in generale stazionarie o in leggero rialzo.