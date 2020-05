Nel weekend nuvole variabili e locale instabilità al Nord, soprattutto sabato

Nei prossimi giorni ci attende un’Italia divisa in due dal tempo, con le regioni settentrionali che rimarranno esposte al passaggio di perturbazioni, mentre l’afflusso di correnti tropicali darà luogo ad un’ondata di caldo fuori stagione al Centro-Sud, dove le temperature aumenteranno sensibilmente, fino a toccare punte di 34-35 °C nelle estreme regioni meridionali, investite da intensi venti di Scirocco.



Le previsioni per le prossime ore.

Sabato al Nord nuvolosità variabile che lascerà spazio a qualche temporanea schiarita soprattutto tra la Liguria e le pianure; l’atmosfera sarà instabile con la possibilità di locali rovesci o temporali nel settore alpino e nell’ovest del Piemonte, in serata anche nel resto della regione e sulla Lombardia occidentale. Al Centro-Sud nuvole in scorrimento, meno compatte sulle regioni meridionali. Qualche breve pioggia isolata potrà interessare nel pomeriggio la Sardegna, l’alto Lazio, l’Umbria e il sud delle Marche. Temperature minime in lieve calo al Nord e lungo il Tirreno; massime in rialzo al Nord-Ovest e nelle regioni tirreniche, in calo sull’Adriatico, sullo Ionio e nell’est della Sardegna. Venti in prevalenza deboli con locali rinforzi a ovest della Sardegna, nel Canale di Sicilia e sull’alto Adriatico. Mari: molto mossi i canali delle Isole, mossi il Ligure, l’alto Adriatico e il Tirreno meridionale, poco mossi i rimanenti bacini. Anche la domenica vedrà un po’ di nuvole in transito ma nel complesso meno diffuse, con fasi soleggiate più frequenti. Una locale instabilità interesserà i rilievi del Nord e della Sardegna dove sarà possibile soprattutto nel pomeriggio, lo sviluppo di qualche rovescio o temporale. Nelle temperature prevarranno i lievi aumenti con punte tra i 27 e i 30 gradi in Emilia Romagna, al Veneto e al Centro-Sud. Valori leggermente più contenuti nel resto del Nord e in Sardegna. Venti in prevalenza deboli con qualche locale rinforzo in Liguria e nelle Isole. All’inizio della prossima settimana è atteso il lento avvicinamento di un’area depressionaria dal Mediterraneo occidentale con effetti in termini di instabilità attesi questa volta al Centro-Sud, tra martedì e giovedì. Da martedì sulle regioni centro-meridionali tenderanno a calare anche le temperature.