Nel weekend graduale miglioramento

Da mercoledì e per il resto della settimana l'Italia resterà ai margini dell’alta pressione e questo favorirà nuove fasi instabili dovute allo scorrimento di impulsi di aria più fresca che dall'Europa centrale si sposteranno verso i Balcani, lambendo anche la nostra Penisola. Le temperature resteranno leggermente sotto le medie stagionali.

Le previsioni per le prossime ore.

Venerdì un po’ di nuvolosità in transito al Centro-nord, alternata a momenti soleggiati. Più soleggiato al Sud e sulle Isole. Al mattino qualche pioggia in Emilia Romagna, nelle Marche e lungo le Prealpi. In giornata instabilità in aumento con rovesci e temporali su Piemonte, regioni centrali e in serata anche sulla Puglia settentrionale. Temperature massime senza grosse variazioni. Ventoso per il Maestrale sulle Isole. La perturbazione che transiterà sul Centro-nord venerdì, sabato si trasferirà sulle regioni meridionali mentre al Nord assisteremo ad un rialzo della pressione ed a un conseguente miglioramento. Al Sud il tempo sarà quindi instabile con probabili rovesci e qualche temporale specie nella prima parte della giornata. Rovesci a carattere isolato saranno possibili anche sulla Sicilia e sulla Sardegna sud-orientale. Temperature: minime in calo al Nord, massime in rialzo al Nord, in calo al Sud. Venti deboli. Clima ovunque gradevole. Domenica l’alta pressione si espanderà a tutta l’Italia e il tempo migliorerà al Sud, con tempo stabile. E soleggiato sulla gran parte delle regioni. Temperature in aumento ma ancora nella norma.