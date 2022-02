Misterioso ronzio affligge gli abitanti di Halifax: cos'è?

Da due anni gli abitanti di Halifax, in Gran Bretagna, sono ossessionati da un misterioso ronzìo che li accompagnerebbe giorno e notte, rovinando il riposo e rendendo difficile ogni attività quotidiana. Ma di cosa si tratta? Scopriamo qualcosa su questo strano fenomeno.

Un rumore costante a bassa frequenza in Halifax

Il rumore incessante che da un biennio affligge gli abitanti di Halifax è un suono a bassa frequenza, simile alla centrifuga di una lavatrice o al motore di un aspirapolvere (si parla di 30/40 decibel). Non si tratterebbe, quindi, di un rumore insopportabile, se non fosse che, da oltre 700 giorni, gli 80mila abitanti della piccola contea del West Yorkshire devono ascoltarlo in ogni momento della giornata e durante la notte (anche non tutti dicono di sentirlo).

Anche ansia, insonnia, depressione e tensione si sono così fatte strada per questo ronzìo tra alcuni degli abitanti di Halifax, insieme a un'inevitabile paura. Cos'è "The Hum"? Così è stato ribattezzato lo strano fenomeno che ha spinto molti di loro a promuovere una raccolta di firme inviate poi, con una lettera in cui veniva richiesto di fare chiarezza, al premier britannico Boris Johnson.

La prima ad aver raccontato il fenomeno è stata Yvonne Connard, una donna di 50 anni, residente nel sobborgo di Bradshow, che ha scritto sui social di aver avvertito il rumore per la prima volta nella notte più di un anno e mezzo fa. Quando si è accorta che questo suono continuava incessantemente ha deciso di creare una pagina Facebook, alla quale si sono uniti circa 1.400 utenti che hanno raccontato di essere perseguitati dal rumore giorno e notte.

Per tanti sapere che non erano i soli a vivere questa incredibile esperienza e che uniti magari avrebbero potuto cercare di trovare una spiegazione del fenomeno, è stata in qualche modo una consolazione. Adesso aspettano solo che venga fatta luce sulla fonte del rumore. E la loro storia è finita anche in un servizio della Bbc. Nonostante le moltissime richieste fatte all'amministrazione locale però, a oggi nessuno sa ancora da dove provenga The Hum e chi ne sia responsabile.

The Hum, il mistero del ronzio di Haliflax

A rendere ancora più inspiegabile il fenomeno contribuisce il fatto che non tutti gli abitanti avvertono lo strano ronzio di Haliflax.

Fin dall'inizio si è potuto infatti constatare che il rumore non veniva sentito da tutte le persone e che, chi lo percepiva, notava che cambiava di intensità a seconda delle zone. Comunque, una volta avvertito, il ronzio rimaneva nelle orecchie delle persone mentre altri intorno a loro non sentivano alcun suono.

Ronzio di Haliflax, un fenomeno isolato?

Certamente non si tratta di un fenomeno unico, sebbene molto raro. Nel Regno Unito sono stati più volte segnalati ronzii analoghi, a partire dagli anni '70. Rumori simili sono stati segnalati anche in Australia, oltre che in altri Paesi europei.