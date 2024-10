Meteo Weekend: tra il 26 e 27 ottobre nuovo maltempo sull'Italia

Il weekend avrà inizio con una giornata di sabato segnata, dal punto di vista meteo, dall’approfondimento di un vortice di bassa pressione nel Mediterraneo occidentale, associato alla nona perturbazione del mese che coinvolgerà le nostre regioni più occidentali.

Attenzione al rischio di piogge e temporali localmente intensi.

La tendenza meteo per il weekend

Secondo le attuali proiezioni la giornata di sabato 26 ottobre dovrebbe risultare piuttosto piovosa soprattutto al Nord-Ovest, con in particolare il rischio di forti rovesci o temporali in Liguria e fenomeni localmente moderati sul Piemonte. Una prevalenza di nuvole associata a piogge più deboli e localizzate interesserà il Nord-Est, l’Emilia, il nord-ovest della Toscana e la Sardegna, mentre nel resto del Centro-Sud il tempo sarà asciutto e una nuvolosità variabile lascerà spazio a possibili temporanee schiarite. La depressione richiamerà e intensificherà venti di Scirocco che soffieranno moderati o tesi sui mari occidentali che risulteranno da mossi a molto mossi. Le correnti meridionali manterranno ancora le temperature su valori miti per la stagione con al più dei lievi cali nell’estremo Nord-Ovest e valori massimi per lo più compresi tra 18 e punte oltre i 25 gradi in Sicilia.

Nel corso di domenica la struttura di bassa pressione dovrebbe muovere il suo centro verso ovest, tendendo quindi ad allontanarsi dall’Italia. In Sardegna avremo condizioni di instabilità con possibili rovesci o temporali sparsi soprattutto mattutini e successiva attenuazione dei fenomeni. Al Nord-Ovest graduale miglioramento con le ultime piogge fino al primo mattino e tendenza poi a schiarite. Tempo più soleggiato fin dal mattino nel resto d’Italia. Temperature ancora oltre la norma, in lieve aumento al Nord-Est e all’estremo Sud. Ancora piuttosto ventoso per venti di Scirocco in Sardegna e nel Canale di Sicilia.

Svolta meteo a inizio settimana: torna l'alta pressione

All’inizio della prossima settimana la depressione dovrebbe sfilare ulteriormente verso ovest, in direzione della Spagna e del Marocco, mentre sul Mediterraneo centrale e l’Italia si osserverà un rinforzo dell’alta pressione. Dovremmo quindi andare incontro a una stabilità anticiclonica che secondo le ultime proiezioni potrebbe rivelarsi anche duratura, forse anche per l’intera settimana. Le temperature dovrebbero mantenersi oltre la norma, favorite anche da molte schiarite, mentre l’atmosfera statica farà progressivamente aumentare il rischio di nebbie o strati di nubi basse in formazione nelle valli e conche del Centro-Nord.

Per conferme e maggiori dettagli si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.