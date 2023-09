Meteo weekend, tra il 23 e 24 settembre arriva l'Autunno: ciclone sull'Italia con piogge, vento e aria fresca

Durante il weekend del 23 e 24 settembre, proprio in corrispondenza con l'equinozio d'autunno, l'intensa perturbazione giunta sul Nord Italia venerdì 22 si sposterà lentamente verso Sud e domenica 24 darà origine ad un vortice ciclonico centrato nei pressi delle regioni centro-meridionali.

Assaggio d'autunno nel weekend dell'Equinozio: tra il 23 e 24 settembre vortice ciclonico con piogge, vento e aria fresca

Più nel dettaglio, sabato 23 saranno probabili rovesci e temporali su estremo Nord-Est, Lazio, Campania, Umbria, regioni centrali adriatiche e Sicilia occidentale. Solo qualche breve rovescio, in forma isolata, sarà possibile sulla Sardegna e nel resto del Centro-Nord. In tarda serata e nella notte peggiora anche all'estremo Sud, e sull'Emilia Romagna. Venti di Maestrale in rinforzo su Sardegna, tesi di Scirocco sullo Ionio.

Domenica 24 probabili schiarite al Nord-Ovest, piogge diffuse su Nord-Est ed Emilia Romagna, più intense sulla Romagna, ma in attenuazione nel corso della giornata. Al Centro-Sud e sulle Isole condizioni di variabilità con rovesci e temporali al mattino al sud della Puglia, piogge su Marche e Toscana settentrionale. Possibili rovesci o temporali isolati pomeridiani su Lazio e Sardegna orientale.

Per quanto riguarda le temperature, la perturbazione è seguita da aria decisamente più fresca che giungerà già sabato mattina al Centro-Nord e in Sardegna, ed entro la fine di domenica provocherà un sensibile calo delle temperature in Sicilia e sulle regioni meridionali.