Meteo, torna l'anticiclone nel weekend tra il 15 e il 16 ottobre. Non mancano però nuvole e nebbia: ecco dove

La seconda parte della settimana si apre con il passaggio di una perturbazione che influenzerà le condizioni meteo in molte regioni, portando maltempo localmente intenso soprattutto tra mercoledì e giovedì al Centro-Sud. Per il weekend tra il 15 e il 16 ottobre, però, si profila uno scenario meteo decisamente diverso.

Gli ultimi aggiornamenti confermano infatti che assisteremo a un rinforzo dell’alta pressione, solo leggermente disturbato dal transito in quota di una debole depressione in arrivo dal Mediterraneo occidentale. Prevarranno quindi condizioni meteo stabili, e anche se il tempo non risulterà ovunque soleggiato le piogge saranno quasi del tutto assenti. Il tutto accompagnato da un clima particolarmente mite per la metà di ottobre.

Meteo weekend: la tendenza per sabato 15 e domenica 16 ottobre

In particolare, sabato 15 ottobre prevarranno le nuvole nell’area tra Liguria di Levante, nord della Toscana e il vicino Appennino, dove non si esclude qualche pioggia, breve e debole. Qualche nuvola anche al Nord-Est, mentre in generale il sole avrà la meglio sul resto d’Italia, con solo temporanei annuvolamenti più probabili su parte delle Isole e del Centro-Nord.

Le temperature resteranno ovunque al di sopra della media stagionale, con valori massimi in rialzo al Sud, in Sicilia e sul versante adriatico del Centro. Venti moderati settentrionali su Canale d’Otranto e alto Ionio, in indebolimento nel resto del Centro-Sud.

Domenica 16 ottobre le schiarite più ampie favoriranno Abruzzo, Molise e gran parte del Sud, mentre una nuvolosità irregolare e variabile transiterà nel resto d’Italia, seppur con uno scarso rischio di piogge significative. Le temperature minime saranno in rialzo al Centro-Nord; i valori massimi saranno in generale stabili, con l’eccezione di un aumento nell’ovest della Sardegna dove le punte massime potranno sfiorare i 30 gradi. I venti saranno deboli, salvo locali rinforzi di Scirocco in Sardegna.

I primi giorni della prossima settimana trascorreranno ancora nel segno della stabilità anticiclonica: nel complesso prevarranno le schiarite, con pochi locali annuvolamenti, e le piogge saranno sostanzialmente assenti. Potrebbe aumentare il rischio di nebbia sulla Val Padana centro-orientale e nelle valli interne del Centro. Le temperature resteranno al di sopra delle medie stagionali.