Meteo, weekend a due facce: sabato prevale il bel tempo, poi nuova perturbazione. Le previsioni dal 26 aprile

La perturbazione numero 7 del mese, in transito sull'Italia, abbandonerà la nostra Penisola alla fine di oggi, venerdì 25 Aprile, favorendo un generale miglioramento del tempo. Nella giornata di domani ci attende quindi una situazione meteo decisamente più soleggiata, con un po’ di instabilità residua per lo più confinata al Sud e alle zone alpine, mentre in gran parte del Centro-Nord il cielo risulterà per lunghi tratti in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Tuttavia la tregua sarà di breve durata, perché già nelle prime ore di domenica si avvicinerà una nuova perturbazione (la numero 8 di aprile), che causerà un graduale peggioramento del tempo al Nord-Ovest, nelle regioni tirreniche e in Sardegna.

Le previsioni meteo per sabato 26 aprile

Domani al mattino prevalenza di tempo bello al Nord, nelle regioni centrali tirreniche e nelle Isole Maggiori. Cielo piuttosto nuvoloso altrove, con isolati piovaschi su Abruzzo, Molise e Puglia. Nel pomeriggio alternanza tra sole e nuvole in gran parte d’Italia: isolati rovesci e temporali su Alpi, Appennino settentrionale, zone interne di Abruzzo e Molise, Appennino meridionale, sud della Puglia e nord della Calabria A fine giornata graduale peggioramento del tempo al Nord-Ovest. Temperature massime in rialzo in gran parte del Centro-Nord e Sardegna, in calo la Sud.

Le previsioni meteo per domenica 27 aprile

Domenica al mattino bello al Sud e su Lazio, Abruzzo e Molise; nuvole altrove, con piogge isolate su Sardegna, Piemonte e alta Lombardia, con neve sulle Alpi occidentali oltre 2000 metri. Nel pomeriggio alternanza tra sole e momenti nuvolosi in gran parte d’Italia, con isolati rovesci e temporali su Piemonte, Alta Lombardia, Trentino, Alto Adige, zone interne del Centro, Appennino Meridionale e Sardegna. In serata piogge in attenuazione, meno diffuse e meno intense. Temperature massime in calo in gran parte del Nord e nelle Isole Maggiori, stazionarie o in leggera crescita nel resto del Paese.