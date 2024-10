Meteo weekend, rischio di forte maltempo al Centro-nord: le previsioni

Un flusso umido e instabile meridionale insisterà sul Mediterraneo centro-occidentale anche oggi, determinando un’altra giornata nuvolosa e con delle piogge al Centro-Nord (altre precipitazioni in arrivo anche in Emilia-Romagna) e forti temporali in Toscana. Andrà meglio al Sud e in Sicilia grazie alla presenza di un promontorio anticiclonico esteso dalla Libia verso i Balcani. Nel frattempo un vortice di bassa pressione attualmente posizionato in prossimità dell’Irlanda si muoverà lentamente in direzione della Spagna, da dove a partire da sabato andrà ad influenzare le nostre regioni di Nord-Ovest e la Sardegna. La perturbazione ad esso associata (la nr. 9 di ottobre) potrebbe insistere almeno fino a domenica sulle regioni di Nord-Ovest portando piogge abbondanti in Piemonte e temporali anche forti e insistenti in Liguria: in queste due regioni la quantità di pioggia accumulata potrà creare delle situazioni di criticità. Intensi rovesci e temporali sono previsti nel week-end anche in Sardegna e più marginalmente in Toscana. Nel resto d’Italia la situazione si conferma più stabile grazie all’influenza di un’area di alta pressione, responsabile del blocco della perturbazione sui settori più occidentali del Paese.

Le previsioni meteo per venerdì 25 ottobre

Maltempo insistente con rovesci e temporali anche forti tra Toscana ed estremo Levante Ligure. Piogge a tratti moderate anche nel resto della Liguria, in Emilia Romagna e Umbria. Cielo molto nuvoloso o coperto con piogge più deboli e intermittenti nel resto del Nord; nubi meno compatte con piogge e rovesci isolati su Marche, Lazio, Abruzzo, e Sardegna. Più stabile e soleggiato a nel resto del Paese. Temperature massime in lieve calo in Toscana, stazionarie o in lieve aumento nel resto d’Italia; valori sopra la media con punte di 24-26 gradi su regioni meridionali e Isole maggiori. Scirocco in rinforzo con mare mosso su Canale di Sicilia, Sardegna, Mar Ligure e Tirreno.

Le previsioni meteo per sabato 26 ottobre



Cielo coperto al Nord-Ovest: piogge diffuse e a tratti intense su Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, più deboli e intermittenti in Lombardia. Nubi sparse con cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso nel Nord-Est, Toscana e Sardegna ma con poche e deboli piogge. Nel resto d’Italia tempo più soleggiato. Temperature di 20 gradi e oltre al Nord-Est e Centro-Sud con valori fino a 24-25; più contenute al Nord-Ovest per effetto del maltempo. Venti tesi o forti di Scirocco con mari mossi o molto mossi su Canale di Sicilia, Sardegna, Tirreno (eccetto il settore di sudest) e Liguria. Venti deboli e mari calmi o poco mossi altrove.