Meteo weekend: dall'inverno all'alta pressione, poche piogge in vista ma clima fresco. La tendenza da sabato 23

Dopo un primo veloce assaggio d’inverno, per il weekend si profila uno scenario meteo decisamente più tranquillo.

Nel fine settimana osserveremo infatti gli effetti di un deciso rialzo della pressione, con tempo stabile e freddo in attenuazione, in particolare al Centro-Sud. Anche i venti si attenueranno, con residui rinforzi nella prima parte di sabato all’estremo Sud.

La tendenza meteo per il weekend

Sabato 23 novembre il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte del Paese. Al mattino potremo osservare qualche annuvolamento residuo su Sicilia e bassa Calabria, nel corso della giornata nuvole in moderato aumento anche sulle regioni settentrionali. Il clima sarà ancora freddo nelle prime ore della giornata, in particolare al Centro-Nord; temperature massime in calo al Centro-Sud, in Sicilia e in Val padana, in rialzo nel resto del Paese.

Domenica 24 novembre l’alta pressione si consoliderà con più decisione, ma le correnti umide nei bassi strati favoriranno una nuvolosità estesa sulla Liguria e sulla Pianura padano-veneta, con la possibilità di poche deboli piogge sulla Liguria, specie al mattino. Qualche annuvolamento sarà probabile anche sul nord della Toscana e sulla Sicilia occidentale.

Le temperature minime aumenteranno al Centro-Nord e caleranno in modo anche sensibile al Sud e in Sicilia. Il clima diurno sarà ancora relativamente freddo sulla Pianura padana, più mite invece sulle regioni peninsulari e in Sardegna.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, anche l’inizio della prossima settimana sarà all’insegna di un clima relativamente mite e, almeno fino a lunedì, senza perturbazioni.