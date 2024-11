Meteo: weekend più stabile, poi tornano maltempo e freddo con neve in montagna! La tendenza da sabato 16 novembre

Gli ultimi aggiornamenti confermano che nella parte finale della settimana prevarranno condizioni meteo stabili grazie a un rinforzo dell’alta pressione che, tuttavia, si profila decisamente breve. La prossima settimana sarà infatti di nuovo movimentata, con l’arrivo di altre piogge anche intense e – da giovedì 21 novembre – l’irruzione di aria fredda di origine polare.

Le previsioni meteo per il weekend

Sabato 16 novembre il tempo sarà stabile, con prevalenza di cielo sereno ma le nebbie che torneranno diffuse soprattutto in Pianura padana. Da domenica saranno poi visibili i primi segnali di cambiamento della circolazione atmosferica, che risentirà dell’attivazione di correnti occidentali.

Osserveremo dapprima un aumento delle nuvole soprattutto tra la Liguria e la Toscana, dove potremo osservare anche qualche pioggia debole e isolata, mentre il tempo sarà stabile e asciutto nel resto del Paese, con nebbie diffuse e localmente persistenti in Pianura padana.

Maltempo e aria polare: la tendenza meteo da lunedì 18 novembre

Lunedì le nuvole si faranno più diffuse al Nord e sulle regioni tirreniche: saranno accompagnate da poche precipitazioni, ancora una volta più probabili tra Levante ligure e alta Toscana. Una perturbazione più vasta e organizzata investirà poi il Paese nella giornata di martedì 19 novembre, responsabile di precipitazioni diffuse che insisteranno probabilmente anche nella giornata di mercoledì. Localmente potrà esserci il rischio di fenomeni intensi, in particolare in Liguria, al Nord-Est, sulle regioni tirreniche e in Sardegna. Sulle Alpi tornerà la neve, anche abbondante, per lo più al di sopra dei 1.000 metri. Venti meridionali saranno in rinforzo al Centro-Sud, con l’afflusso di aria più mite che spingerà le temperature al di sopra della media nelle regioni meridionali e lungo l’Adriatico, dove sarà facile superare i 20 gradi.

La tendenza meteo per i giorni successivi è ancora piuttosto incerta, ma stando alle attuali proiezioni il tempo dovrebbe tendere a migliorare gradualmente da giovedì. Dovremo però fare i conti con l’irruzione di aria fredda di origine polare: nel mirino soprattutto le regioni settentrionali, dove le temperature massime sono destinate a precipitare fino a valori inferiori alla media. Successivamente le correnti fredde si estenderanno anche verso il Centro e il Sud Italia, dove tuttavia il calo termico dovrebbe risultare meno sensibile.

Al momento i modelli mostrano il possibile arrivo di un’altra perturbazione entro la fine della settimana, ma c’è ancora molta incertezza sulle sue tempistiche e la traiettoria che seguirà: seguiteci nei prossimi aggiornamenti per conoscere conferme e maggiori dettagli.