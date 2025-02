Meteo, weekend più mite ma con qualche pioggia: la tendenza da sabato 22 febbraio

Nel corso del weekend sull’Italia dovrebbero ancora prevalere condizioni di pressione alta e livellata, con l’asse dell’onda anticiclonica che tenderà a traslare più a est posizionandosi all’altezza della penisola: già da venerdì affluirà sull’Italia aria più temperata, e le temperature torneranno ad aumentare fino a spingersi al di sopra della norma nelle regioni settentrionali, specie nelle Alpi, e in Sardegna.

Più a ovest, però, l’alta pressione tenderà a sfaldarsi tra la Francia e il Mediterraneo occidentale, con l’arrivo di un sistema nuvoloso non particolarmente attivo. Il settore caldo di questa perturbazione (la n. 6 di febbraio) arriverà a lambire il nostro Paese nella giornata di sabato 22 febbraio, portando un aumento delle nuvole e qualche pioggia.

La tendenza meteo per il weekend del 22 e 23 febbraio

Più nei dettagli, sabato assisteremo a una intensificazione della nuvolosità al Nord-Ovest, in Sardegna e nel settore intorno al Ligure e all’alto Tirreno, con qualche debole pioggia o pioviggine possibile su Liguria, Toscana e Viterbese. Sul resto dell’Italia le nuvole non saranno assenti ma in generale con maggiore possibilità di schiarite, specie lungo l’Adriatico, nel settore ionico e lungo le coste della Sicilia. Nelle aree più nuvolose sabato minime in rialzo e massime in lieve calo; altrove massime per lo più in lieve aumento. Venti meridionali in intensificazione e fino a moderati sui mari di ponente, in particolare in Sardegna e nei mari limitrofi.

Domenica, secondo le attuali proiezioni, l’alta pressione dovrebbe tornare a essere più efficace anche nei settori più occidentali dell’Italia. La nuvolosità tenderà a diradarsi e i pochi fenomeni ad esaurirsi, con qualche residua pioggia isolata al mattino sulla Liguria. Un po’ di nuvole sparse e variabili potranno transitare al Nord-Est e nel settore peninsulare ma senza rischio di piogge. Le temperature saranno per lo più in aumento sia nelle minime che nelle massime. Venti in attenuazione con rinforzi residui da sud-sudest sul Ligure orientale, sull’alto Tirreno e a ridosso della Sardegna orientale e meridionale.

Per l’inizio della prossima settimana si profilerebbe un graduale indebolimento dell’alta pressione, in particolare da martedì. I modi e i tempi di questo cambiamento sono alquanto incerti ma sembra che correnti occidentali in quota torneranno a indirizzare i sistemi nuvolosi atlantici verso il Mediterraneo centrale e l’Italia accompagnati da masse d’aria non fredde e favorevoli a temperature non lontane dalla norma. Per i dettagli di questa evoluzione si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.