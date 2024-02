Weekend con pioggia e aria fredda, rischio nubifragi nelle zone più colpite. Le previsioni per il 24 e 25 febbraio

Un’intensa perturbazione atlantica, denominata ufficialmente “tempesta Louis”, sta attraversando l’Italia da nord a sud, accompagnata da intense precipitazioni e da forti venti. Nella giornata di sabato 24 febbraio insisterà sulle regioni meridionali e in Sicilia; al Centro-Nord persisterà ancora dell’instabilità ma non mancheranno delle schiarite.

Nel frattempo un’altra veloce perturbazione (nr 6 del mese) in movimento nel Mediterraneo lambirà la Sardegna per poi dirigersi verso il mar Ionio, dove favorirà lo sviluppo di un vortice ciclonico che per tutto il weekend darà luogo a piogge e rovesci anche temporaleschi nelle regioni meridionali e in Sicilia, con il rischio di fenomeni intensi, nubifragi e forti raffiche. In assenza di anticicloni, saranno le correnti atlantiche le protagoniste della prima parte della prossima settimana.

Le previsioni meteo per sabato 24 febbraio

Domani maltempo al Sud e in Sicilia, con cielo coperto, piogge e rovesci diffusi e insistenti, con possibili temporali. Al mattino schiarite al Nord-Ovest e sul medio Adriatico, con formazione di nebbie in pianura tra Piemonte e ovest Lombardia. Nel corso del giorno piogge isolate e brevi rovesci in Lombardia, Triveneto, Liguria, regioni centrali e Sardegna; quota della neve tra 700 e 900 metri su Alpi e Prealpi, intorno a 1.200 metri sull’Appennino settentrionale e a quote poco superiori sui rilievi marchigiani e in Sardegna. Temperature minime in brusco calo al Centro-Nord e in Sardegna, con rischio di gelate nelle aree innevate dei fondovalle alpini; massime in contenuta diminuzione al Centro-Sud e Isole. Venti in generale attenuazione, ma ancora forti in Liguria, sulle Isole, in Puglia e sui mari meridionali.

Le previsioni meteo per domenica 25 febbraio

Si intensifica il maltempo al Sud e in Sicilia, con piogge e temporali, venti molto forti, (raffiche di tempesta nello Ionio) e mari agitati. Nuvolosità alternata ad ampi rasserenamenti in Emilia Romagna, regioni centrali e Sardegna. Nuvole e instabilità nel resto del Nord, con brevi e isolate precipitazioni. In serata peggiora al Nord-Ovest con piogge in Liguria e in pianura, e nevicate sulle Alpi. Temperature in calo quasi ovunque. Ventoso anche sui mari di ponente.