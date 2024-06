Meteo: weekend con poche piogge, poi caldo africano. Le previsioni dal 15 giugno

Nel weekend tra il 15 e 16 giugno l’alta pressione torna a spingersi sull’Italia, ma ci riesce solo in parte. L’Anticiclone nordafricano infatti si potrà espandere in maniera più decisa solo durante la prossima settimana, raggiungendo i Balcani e l’Europa orientale.

Tra sabato e domenica, intanto, sul nostro Paese si conferma il passaggio di due perturbazioni, notevolmente più deboli rispetto alle precedenti. La prima, la numero 6, transiterà sabato sulle regioni settentrionali, coinvolgendo con alcuni episodi di instabilità il settore alpino e più marginalmente le vicine zone di pianura. La seconda, la numero 7 del mese, proveniente dal Mediterraneo occidentale, attraverserà domenica la Sardegna e le regioni del Centro-Sud, con scarsi effetti: qualche precipitazione probabile solo sull’isola.

Nel frattempo il caldo tornerà ad intensificarsi nel corso del weekend, preludio di una parte centrale di giugno molto calda. Da martedì, infatti, prenderà il via la seconda ondata di calore della stagione a causa della risalita di aria sub-tropicale. Tra mercoledì e sabato sarà investito in pieno il Centro-Sud, con picchi massimi fino intorno ai 40 gradi.

Le previsioni meteo per sabato 15 giugno

Sulle regioni centro-meridionali e in Emilia Romagna il tempo resta stabile e in prevalenza soleggiato, a parte il transito di velature. Cielo nuvoloso nel resto del Nord, ma con delle schiarite, specie in Liguria. Piogge sparse e locali rovesci al mattino su Alpi e Prealpi occidentali e lombarde; dal pomeriggio piogge in estensione alle Alpi orientali; possibili temporali sui rilievi del Piemonte; occasionali brevi rovesci anche nella pianura piemontese.

Temperature massime in rialzo quasi ovunque, con punte di nuovo oltre 30 gradi su Calabria e Isole. Venti moderati di Scirocco su Canale di Sicilia e Tirreno occidentale.

Le previsioni meteo per domenica 16 giugno

Condizioni di generale variabilità meteo, con un cielo tra poco nuvoloso e parzialmente nuvoloso su quasi tutte le regioni. Al Nord addensamenti soprattutto nel pomeriggio nel settore alpino e prealpino, con isolati rovesci in Trentino Alto Adige, nord del Veneto e del Friuli. Al Centro-Sud nuvolosità più estesa nella seconda parte della giornata, ma senza fenomeni di rilievo; brevi rovesci o temporali in Sardegna.

Temperature massime in lieve calo in Sardegna, in aumento altrove; punte di 32/34 gradi nelle aree interne del Sud e della Sicilia. Al Nord si raggiungeranno i 28-29 gradi. Venti a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.