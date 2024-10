Meteo, primo weekend di ottobre con qualche pioggia. La tendenza

Dopo l'intenso maltempo che colpirà l'Italia tra mercoledì e venerdì, le condizioni meteo saranno in graduale miglioramento nel corso del weekend tra il 5 e il 6 ottobre. Si faranno comunque sentire gli ultimi effetti del vortice ciclonico generato dalla seconda perturbazione del mese, che nel suo lento spostamento verso i Balcani porterà ancora qualche pioggia.

La tendenza meteo da sabato 5 ottobre

Dopo la fase di maltempo, sabato le condizioni meteo saranno in deciso miglioramento al Nord, con qualche pioggia residua solo in Romagna e una nuvolosità irregolare che indugerà a ridosso delle Alpi centro-orientali. Parziali schiarite e tempo sostanzialmente asciutto anche in Sardegna, in Sicilia e lungo le coste occidentali del Centro. Nel resto della penisola continueranno invece a prevalere le nuvole, con possibili piogge e qualche episodio temporalesco nel pomeriggio sulla Puglia.

Le temperature saranno in ulteriore calo al Sud con il Maestrale che soffierà anche moderato sul Tirreno, in Calabria e nelle Isole facendo affluire aria fresca. Le schiarite invece favoriranno invece un rialzo al Nord.

Domenica il miglioramento e le schiarite si allargano anche a gran parte della penisola con le ultime piogge isolate nelle prime ore della giornata lungo le coste adriatiche della Puglia e quelle tirreniche della Calabria e del Messinese. Al Nord-Ovest arriverà un po’ di nuvolosità sparsa dalla Francia.

Temperature in rialzo al Centro e in Sardegna, in ulteriore lieve calo all’estremo Sud. Venti fino a moderati di Maestrale su medio e basso Adriatico, Calabria e Sicilia.

La tendenza per la prossima settimana

La prossima settimana dovrebbe esordire con un lunedì nel complesso tranquillo, soleggiato e con temperature in aumento al Centro-Sud, con un po’ di nuvole variabili in transito al Nord associate comunque a poche deboli piogge nel settore ligure fino all’estremo nordovest della Toscana.

Questa situazione stabile, favorita da un temporaneo rigonfiamento dell’alta pressione, sembra però destinata a durare poco. Già martedì una perturbazione anche intensa coinvolgerà il Centro-Nord e la Sardegna, in estensione tra la notte successiva e mercoledì anche al Sud. Per conferme di questa evoluzione e maggiori dettagli seguite gli aggiornamenti dei prossimi giorni.