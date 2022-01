Meteo weekend: in arrivo neve e freddo dalla Russia, dove e quando?

Fonte: Pixabay

Un vortice di aria fredda è in arrivo dalla Russia per il penultimo weekend di gennaio 2022. Dopo il bel tempo e temperature miti, il nostro Paese sarà colpito da una perturbazione che segna il ritorno dell'inverno più freddo con neve, pioggia e nebbia. Vediamo le zone coinvolte.

Meteo, weekend di freddo e neve: da Nord a Sud. Le previsioni del tempo

Dopo alcune settimane di clima mite con giornate all'insegna del sole e temperature leggermente più alte rispetto alla media stagionale, le previsioni meteo per il weekend sono chiare. In arrivo un vero e proprio cambiamento climatico con l'arrivo del freddo dalla Russia. Un'ondata di gelo è prevista su tutto lo stivale con il ritorno di neve, pioggia e temperature che in alcuni posti arriveranno anche sotto lo zero termico. Le previsioni del tempo, infatti, segnalano pioggia e neve anche a quote basse.

Non solo, nelle regioni del Nord Italia è previsto il ritorno della nebbia in pianura, e nubi basse sono attese anche nelle aree costiere centro-settentrionale. Il weekend sarà dunque all'insegna del freddo con la neve che tornerà a cadere anche al centro sud a circa 1.200 metri di altezza.

Meteo, le previsioni per il weekend del 22-23 gennaio

Le previsioni meteo per il weekend del 22-23 gennaio sono all'insegna del freddo. Per la giornata di venerdì 21 gennaio, infatti, si segnala nebbia in Pianura Padana e nelle regioni del Nord. Al Centro Italia, invece, previste piogge di carattere sparso sia sulle regioni adriatiche che sul Lazio. Infine al Sud le previsioni meteo segnalano piogge, ma anche il ritorno delle neve dai 500 metri in Campania, Basilicata e Puglia.

Le temperature saranno in forte calo su buona parte del Paese che vivrà un weekend all'insegna del maltempo. Proprio il fine settimana è previsto un peggioramento delle condizioni climatiche sul versante centrale adriatico e nelle regioni del Sud Italia con l'arrivo di piogge, temperature rigide e nevicate anche a bassa quota. Anche al Nord il fine settimana sarà all'insegna del freddo con possibili piogge. Previste nevicate, anche a bassa quota, nelle regioni del Nord e in particolare in Lombardia.