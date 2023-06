Weekend al via con temporali, poi si cambia. La tendenza meteo per l'inizio di luglio

Gli ultimi aggiornamenti meteo per il weekend e i primi giorni di luglio confermano che l'ultima perturbazione di giugno, attesa sull'Italia da venerdì, insisterà anche nella giornata di sabato portando piogge e temporali in diverse zone. In seguito lo scenario meteo cambierà gradualmente, con il ritorno del caldissimo anticiclone africano che tuttavia si farà sentire solo in parte dell'Italia.

La tendenza meteo per il primo weekend di luglio

Sabato 1 luglio si faranno ancora sentire gli effetti della perturbazione che venerdì raggiungerà l’Italia. Le condizioni meteo saranno dunque ancora instabili, con piogge e temporali soprattutto sulle aree montuose del Nord-Est e nelle regioni centrali, specie in Umbria, nelle Marche e sull’Abruzzo.

Sarà un’altra giornata piuttosto calda all’estremo Sud e in Sicilia, mentre le temperature caleranno al Nord-Est e anche in Sardegna, grazie ai venti di Maestrale.

Domenica assisteremo a un nuovo rialzo della pressione a partire dalle regioni centro-settentrionali, con una fase di tempo in generale più stabile. Qualche breve rovescio o temporale, tuttavia, sarà ancora possibile nelle zone interne del Sud, e in particolare della Puglia.

Il rinforzo del Maestrale determinerà un’attenuazione del caldo anche nelle regioni meridionali, mentre al Centro-Nord le temperature torneranno ad aumentare pur restando in generale in linea con la norma.

La tendenza meteo per la prossima settimana

Lo scenario meteo che si delinea per la prima settimana di luglio mostra, al momento, un’Italia divisa in due.

Il Nord, infatti, sarà probabilmente lambito da correnti instabili, con cieli spesso nuvolosi e temporali più probabili sulle zone di montagna, in estensione localmente anche sull’Appennino centrale. Sul Centro-Sud tornerà invece a estendersi l’anticiclone nord-africano, accompagnato da venti caldi meridionali. Prevarrà quindi il sole e si assisterà a una nuova intensificazione del caldo, con valori che si riporteranno al di sopra della media stagionale: i prossimi aggiornamenti permetteranno di conoscere maggiori dettagli su questa evoluzione.