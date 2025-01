Irruzione gelida nel weekend: freddo intenso e forte maltempo. La tendenza meteo

Gli ultimi aggiornamenti meteo per il weekend dell’11 e 12 gennaio confermano l’arrivo di una massa d’aria artica che determinerà un calo termico sensibile in tutta Italia, destinata probabilmente a fare i conti con l’ondata di freddo più intensa e diffusa registrata finora in questa stagione invernale.

Il forte contrasto termico alimenterà anche un ciclone a ridosso del Sud e della Sicilia: sarà alto il rischio di forte maltempo, con vento molto intenso e precipitazioni abbondanti soprattutto tra domenica e lunedì. Sull’Appennino centro-meridionale tornerà anche la neve, che potrà spingersi probabilmente fino a quote collinari.

La tendenza meteo per il weekend

Sabato i primi effetti del fronte freddo in arrivo daranno luogo a un peggioramento, con precipitazioni anche moderate in Sardegna e sulle zone interne adriatiche del Centro. Dalla serata saranno coinvolte anche le regioni meridionali e la Sicilia. La neve raggiungerà l’Appennino centrale, inizialmente a quote elevate per poi spingersi in serata fino a 1.400 metri circa. Tra la sera e la notte le nevicate si sposteranno sull’Appennino meridionale fino intorno ai 1.000 metri e localmente a quote anche poco inferiori.

Al Nord il cielo sarà in prevalenza sereno, fatta eccezione per un po’ di nuvolosità al mattino su Emilia Romagna e Liguria.

Nel corso della giornata i venti tenderanno a intensificarsi, fino a diventare forti entro la sera. Saranno nord-orientali sul versante adriatico, al Centro e in tutta la dorsale appenninica, mentre venti di Tramontana soffieranno sulla Liguria e la Sardegna. Temperature in sensibile calo al Nord e lungo tutto il versante adriatico.

Domenica assisteremo a un ulteriore e diffuso calo termico in tutto il Paese, sia nei valori minimi che nelle massime, per l’afflusso di correnti gelide portate da una ventilazione molto intensa nord-orientale. Nelle regioni settentrionali saranno probabili gelate diffuse nella notte e al mattino.

Forti precipitazioni colpiranno il Sud e la Sicilia a causa del vortice ciclonico che andrà a formarsi in prossimità dell’isola nelle prime ore della giornata: attenzione al rischio di nubifragi e di forti temporali. Nel Sud peninsulare la neve potrà spingersi fino a quote collinari.

Le condizioni meteo resteranno stabili al Nord e in gran parte del Centro, con cielo per lo più sereno ma un clima molto freddo e ventoso.

Seguiteci nei prossimi aggiornamenti per conoscere maggiori dettagli sulla tendenza meteo.