Meteo weekend, torna l'alta pressione: tempo stabile, si attenua gradualmente il freddo. La tendenza dal 13 gennaio

Dopo il transito di una perturbazione che porterà un po' di pioggia al Centro-Sud soprattutto giovedì, da venerdì le condizioni meteo torneranno via via più stabili e nel weekend del 13-14 gennaio si profila una generale assenza di precipitazioni significative, accompagnata però dal ritorno della nebbia nelle pianure del Nord.

Con il rinforzo dell'alta pressione si attenueranno anche le correnti fredde che in questi giorni hanno provocato un generale calo termico, sensibile in particolare al Nord e lungo l'Adriatico. Le temperature torneranno quindi ad aumentare in modo graduale soprattutto da domenica, quando i venti ruoteranno dai quadranti meridionali, anche se il clima resterà in generale di stampo invernale.

La tendenza meteo per il weekend

Durante il weekend sarà l’alta pressione a influenzare maggiormente le condizioni meteo sul nostro Paese, portando tempo per lo più stabile e asciutto.

In particolare, sabato 13 gennaio il cielo sarà in prevalenza sereno sulle regioni centro-settentrionali, con ancora qualche locale annuvolamento al Sud e sulle Isole maggiori. Nelle ore più fredde si formeranno nebbie sulla bassa pianura padana.

Soffieranno venti moderati di Maestrale al Sud e in Sicilia, deboli altrove. Le temperature saranno in lieve calo al Sud e nelle zone più nebbiose del Nord, in rialzo invece sulle Alpi.

Domenica 14 gennaio i venti sul Mediterraneo centrale si disporranno da sud-ovest, e di conseguenza le temperature tenderanno ad aumentare. Probabilmente osserveremo anche un aumento della nuvolosità in particolare sui settori tirrenici della Penisola, in Liguria e anche sulla pianura padana. Le temperature saranno per lo più in aumento.