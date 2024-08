Meteo weekend, l'estate alza la voce: anticiclone e punte oltre i 35 gradi. La tendenza dal 23 agosto

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che l’estate tornerà ad alzare la voce nella seconda parte della settimana, con un aumento del caldo anche sensibile verso il weekend quando potremo tornare a registrare punte superiori ai 35 gradi.

Specialmente le giornate di venerdì e sabato saranno caratterizzate da tempo diffusamente stabile, con tanto sole e temperature in aumento: il caldo sarà pienamente estivo, con valori superiori alla norma, anche se non torneremo ai livelli estremi delle ultime settimane.

La tendenza meteo per venerdì e il weekend

Più nello specifico, venerdì 23 agosto avremo tempo soleggiato e caldo in gran parte del nostro Paese, con temperature in aumento soprattutto nelle zone interne e nelle regioni settentrionali. I valori torneranno a spingersi oltre la media, con un’anomalia più sensibile al Nord. Nelle ore più calde si svilupperanno un po’ di nubi a ridosso dei rilievi, e non si esclude qualche rovescio o temporale isolato su basso Lazio e zone interne della Sicilia. I venti saranno deboli e a regime di brezza.

Per sabato 24 agosto non si profilano cambiamenti significativi: il sole continuerà ad avere la meglio in gran parte dell’Italia, con occasionali temporali pomeridiani possibili in prossimità dell’appennino centrale e sui rilievi della Sicilia. Verso sera qualche rovescio potrebbe coinvolgere i settori alpini dell’estremo Nord-Ovest. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo, con valori massimi per lo più compresi tra 32 e 36 gradi.

L’evoluzione successiva presenta ancora significativi margini di incertezza. Stando allo scenario che al momento si profila come più probabile, domenica 25 agosto alcune regioni potranno assistere a un nuovo aumento dell’instabilità accompagnato da un calo delle temperature. La responsabile sarà una perturbazione in avvicinamento dalla Francia, che potrebbe portare qualche pioggia o temporale principalmente sui settori alpini e sul Nord-Ovest. Seguite i prossimi aggiornamenti per conoscere maggiori dettagli.