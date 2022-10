Meteo, weekend e Ponte di Ognissanti con sole e caldo anomalo: quanto durerà?

Tempo stabile, assenza di piogge e caldo anomalo in questo weekend e nel Ponte di Ognissanti: il mese di ottobre si chiude con una grave anomalia meteo-climatica che sta colpendo pesantemente l’Italia, ma non solo. L’alta pressione di matrice africana infatti, sempre ben salda sul bacino del Mediterraneo, si spinge verso l’Europa centro-orientale e alla fine del mese farà una veloce puntatina fin verso la Scandinavia. Nei prossimi giorni l’anomalia termica raggiungerà livelli a dir poco eccezionali in molte aree del nostro continente, fino a 12-14 gradi oltre la media stagionale. Sul nostro Paese lo scarto maggiore dalla norma, fino a 8-10 gradi in più, si porterà sulle regioni settentrionali, mentre sulle Alpi lo zero termico manterrà vicino ai 4000 metri. La stabilità atmosferica favorirà, altresì, la formazione di nebbie in pianura e il ristagno degli inquinanti, con lo smog in ulteriore aumento in Val Padana. Gli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione mostrano un possibile cambio della circolazione atmosferica e quindi dello scenario appena descritto a partire da metà della prossima settimana, ad iniziare dal Centro-Nord; non escluso che le prime deboli piogge possano già arrivare martedì 1 nell’estremo Nord-Ovest.

Le previsioni meteo per sabato 29 ottobre

Tempo generalmente soleggiato ovunque. All’alba foschie dense, nebbie a banchi o nubi basse sulla Val Padana, in diverse valli del Centro, in Puglia e Sicilia occidentale, in rapido dissolvimento nel corso delle ore mattutine. Temperature: massime in ulteriore lieve aumento al Nord e calo all’estremo Sud. Caldo anomalo, eccezionale soprattutto in montagna (zero termico fino a sfiorare i 4000 m sulle Alpi), al Nord (fino a 25 °C) e sulla Sardegna (valori fino a 27-28°C). Venti generalmente deboli, salvo modesti rinforzi da nord su basso Adriatico, Salento e Mar Ionio e da est nel Canale di Sardegna. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per domenica 30 ottobre

Domenica Tempo ben soleggiato su tutte le regioni, salvo modesti annuvolamenti su Calabria meridionale, Sicilia e Sardegna e qualche velatura all’estremo Nordovest. Da segnalare la presenza, all’alba, di foschie dense e nebbie a banchi in val padana (specie lungo il corso del Po) e sulle coste adriatiche tra Veneto e Romagna, in dissolvimento. Temperature: massime in ulteriore lieve flessione sulla Sicilia, in leggero calo anche in Sardegna, stazionarie altrove. Prosegue il caldo anomalo, con valori per lo più compresi tra 21 e 28 gradi. Venti: localmente moderati da nord su basso Adriatico, Canale d’Otranto e mar Ionio, orientali nel Canale di Sardegna.