Meteo, il weekend si chiude con nuovo maltempo: da domenica 8 tornano temporali e nubifragi. La tendenza

Dopo l'intensa perturbazione che giovedì ha portato forte maltempo in molte regioni, gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che la tregua attesa nei prossimi giorni sarà breve. Domenica arriverà infatti una nuova potente perturbazione, che porterà maltempo praticamente in tutte le nostre regioni. Di nuovo alto, avvertono i meteorologi, il rischio di fenomeni intensi, con violenti temporali e piogge abbondanti, possibili nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento.

La tendenza meteo da domenica 8 settembre

La settimana si chiuderà, domenica 8 settembre, con l’arrivo di una nuova intensa perturbazione atlantica, preceduta da venti di Scirocco sulle regioni centro-meridionali. Attualmente la traiettoria del sistema perturbato risulta ancora piuttosto incerta, ma secondo gli ultimi aggiornamenti sarà alto il rischio di fenomeni localmente intensi, con possibili nubifragi, grandinate e violente raffiche di vento.

Stando allo scenario che al momento si profila come più probabile le piogge più significative riguarderanno inizialmente il Levante ligure e la Toscana, per poi estendersi nella seconda parte della giornata anche alla Sardegna, a gran parte del Nord Italia e verso il Lazio.

Al Sud e in Sicilia il tempo resterà probabilmente per lo più soleggiato. Complici i caldi venti di Scirocco, sulle Isole e al Centro-Sud si farà sentire un caldo ancora estivo e temperature al di sopra della norma.

Nella notte tra domenica e lunedì l’intensa perturbazione dovrebbe poi investire anche il Sud e la Sicilia, portando piogge e temporali. Nel corso della giornata di lunedì 9 settembre, poi, abbandonerà gradualmente le nostre regioni lasciandosi alle spalle una residua instabilità in particolare al Nord-Est.

Intensi venti di Maestrale soffieranno sul mare di Sardegna e le temperature caleranno anche al Sud. Aria più fresca continuerà ad affluire verso le regioni meridionali anche nelle giornate successive, mettendo quindi fine al caldo anomalo in tutto il Paese.