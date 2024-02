Meteo: weekend di Carnevale con temporali e venti burrascosi. Le previsioni

La prima perturbazione di febbraio sta transitando sull’Italia, portando piogge al Nord e in Toscana, ma in estensione anche al resto del Paese nel corso del fine settimana quando la parte più attiva del sistema perturbato raggiungerà il Mediterraneo centrale causando fenomeni intensi, localmente temporaleschi, domenica 11 febbraio sui settori tirrenici, al Sud e sulle isole maggiori. Durante tutta questa fase gli accumuli più rilevanti interesseranno la fascia prealpina e pedemontana del Nord, la Liguria, la Toscana nord-occidentale e il basso Tirreno tra Campania e nord della Calabria. Sulle Alpi si attendono accumuli di neve importanti ma a quote piuttosto alte, mediamente al di sopra dei 1400-1600 metri.

Questa perturbazione avrà infatti un carattere più autunnale che invernale, perché accompagnata da forti e tiepidi venti meridionali. Le temperature, in effetti, resteranno al di sopra della norma con solo un leggero calo sulle regioni tirreniche e sulle Isole. Fra sabato 10 sera e domenica i venti cominceranno a ruotare da ovest o nord-ovest a partire dai settori più occidentali del Paese.

All’inizio della prossima settimana si assisterà a un miglioramento al Nord, mentre al Centro-Sud insisterà un po’ di instabilità accompagnata da un generale ma leggero ridimensionamento delle temperature che comunque resteranno per lo più sopra la media.

Le previsioni meteo per sabato 10 febbraio

Cielo molto nuvoloso o coperto in tutta Italia con timide e temporanee schiarite all’estremo Sud. Nel corso della giornata piogge al Centro-Nord, Campania e Isole, più insistenti e localmente intense al Nord, settori tirrenici della penisola e nell’ovest della Sardegna dove saranno possibili dei temporali. Alla sera parziale estensione dei fenomeni anche al resto del Sud. Neve sulle Alpi sempre ad alta quota, oltre i 1400-1600 metri.

Temperature in calo su Sardegna, Sicilia e sulle regioni tirreniche. Venti forti meridionali con locali raffiche di burrasca, in rotazione da ovest sulla Sardegna verso sera. Mari molto mossi o agitati.

Le previsioni meteo per domenica 11 febbraio

Tempo in miglioramento all’estremo Nord-Ovest, con rasserenamenti sempre più ampi nel corso della giornata. Qualche schiarita anche sul medio Adriatico. Ancora molte nuvole nel resto del Paese, con piogge sparse anche a carattere di rovescio sul lato tirrenico, al Sud e sulle Isole; saranno possibili anche dei temporali nell’area del basso Tirreno, sulla Puglia meridionale e in Sicilia.

Temperature sempre oltre la media, solo in leggero calo al Sud e sulle Isole. Ventoso per venti occidentali su Tirreno e Isole, meridionali fra Ionio e basso Adriatico. Mari fino a molto mossi o agitati.