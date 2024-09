Meteo, Weekend del Solstizio d'Autunno al via con più sole sull'Italia

Nel weekend dell'Equinozio d'Autunno le condizioni meteo miglioreranno sull'Italia, grazie all'indebolimento dell'intenso vortice ciclonico responsabile del maltempo che sta colpendo in queste ore le regioni del Centro-Sud.

Durante il fine settimana, in particolare sabato 21, assisteremo infatti ad un aumento della pressione atmosferica sul Mediterraneo e sull'Italia e, di conseguenza, il tempo diverrà stabile su gran parte del Paese. Domenica 22 sarà possibile un aumento dell'instabilità sulle Isole, in particolare sulla Sardegna. Le temperature subiranno un lieve rialzo, specie sulle regioni del Centro.

Weekend del Solstizio d'Autunno con prevalenza di sole

Sabato 21, nel dettaglio, tempo parzialmente soleggiato su regioni centrali, Isole Maggiori e Nord-Est. Un po' di nubi su Nord-Ovest ed estremo Sud. Durante il pomeriggio nuvolosità in aumento in prossimità dei rilievi, anche se non sono previste precipitazioni di rilievo. Venti quasi ovunque deboli e temperature in lieve rialzo.

Domenica 22 sarà possibile qualche rovescio o temporale fin dal mattino in Sardegna, specie sul settore centro-meridionale dell'Isola. In giornata occasionali rovesci sui rilievi di Abruzzo e Molise, e nel nord della Sicilia. Non si escludono deboli piogge isolate sulle Alpi occidentali. Ampie le schiarite lungo le coste, al Centro-Sud e sulle regioni di Nord-Est. Temperature senza grandi variazioni.

Al momento le condizioni meteo potrebbero peggiorare già da lunedì 23. Nella prima parte della prossima settimana si presenteranno infatti nuove fasi piovose per l'Italia, questa volta a causa di correnti più umide, instabili e miti provenienti da sud-ovest. Maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.