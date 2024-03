Meteo, weekend del 9-10 marzo con doppia perturbazione sull'Italia

Le condizioni meteo restano molto dinamiche a causa del flusso atlantico che continua a convogliare diversi sistemi nuvolosi verso l’Italia: ci aspettano quindi altre fasi piovose con venti forti e nevicate anche copiose sulle Alpi. La perturbazione numero 4 di marzo attraversa in queste ore le regioni centro-meridionali per poi allontanarsi verso i Balcani. Nel frattempo un’altra e più intensa perturbazione (la nr 5 del mese) raggiungerà con la sua parte più avanzata il Nord-Ovest andando poi a coinvolgere la Sardegna e gran parte del Centro-Nord domenica portando altre nevicate sulle Alpi, forti venti meridionali, intensi rovesci e temporali soprattutto in Liguria, Emilia, Toscana e Lazio. A fine giornata inizierà a peggiorare anche al Sud. Le temperature al Sud e in Sicilia saranno miti e ben oltre le medie con punte anche oltre i 20 gradi.

Le previsioni meteo per sabato 9 marzo

Giornata nuvolosa su gran parte d’Italia. Fin dal mattino temporali in Campania, piogge anche forti in Abruzzo, Molise, Lazio e Puglia, in attenuazione nel corso del pomeriggio; piogge sparse su Lombardia e Nord-Est; neve sulle Alpi oltre 900 metri. Nel pomeriggio nuovo peggioramento su Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, in estensione in serata alla Lombardia; nevicate intense sulle Alpi occidentali. Temperature in aumento al Sud e Sicilia, con punte anche oltre i 20 gradi nell’isola. Venti meridionali, in deciso rinforzo dalla sera-notte. Mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per domenica 10 marzo

Domenica molto nuvoloso con piogge diffuse sulle regioni del Centro-Nord e in Sardegna con rischio di intensi rovesci o temporali tra Liguria di Levante, Appennino emiliano e Toscana; neve copiosa sulle Alpi a quote oltre i 1000-1500 metri; nel pomeriggio schiarite in Piemonte, Liguria. Lombardia meridionale e nord della Toscana. Al Sud e in Sicilia cielo parzialmente nuvoloso con temperature in aumento e punte anche oltre i 20 gradi. Venti molto forti di Scirocco (locali raffiche a 80-90 km/h su Tirreno, Sicilia e Puglia); Libeccio sui mari di ponente. Mari molto mossi o agitati.