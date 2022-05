Meteo, weekend del 7 e 8 maggio ad alto rischio temporali

Un vortice ciclonico condizionerà le condizioni meteo anche nel fine settimana del 7 e 8 maggio con la probabile persistenza di tempo marcatamente instabile in molte regioni anche sabato e domenica. Le temperature nei prossimi giorni oscilleranno intorno ai 20 gradi con valori quindi anche leggermente sotto media. La nuova settimana comincerà ancora con un po’ di instabilità che, tuttavia, andrà ad esaurirsi gradualmente in seguito al probabile rinforzo dell’alta pressione accompagnata da una massa d’aria sempre più calda. Così, oltre al progressivo ritorno del tempo stabile, il clima si farà via via più caldo, in particolare nella seconda parte della settimana quando, stando alle attuali proiezioni modellistiche, potrebbero essere raggiunti picchi vicini ai 30 gradi.

Le previsioni meteo per sabato 7 maggio

Cielo in prevalenza nuvoloso per l’intera giornata. Piogge anche a carattere di rovescio o temporale possibili su Alpi, alta pianura padana, Friuli Venezia Giulia, Appennino, Lazio, Abruzzo, Molise, gran parte del Sud e Isole. Non si escludono locali fenomeni di forte intensità. Temperature massime in rialzo al Nord e in Sardegna, in ulteriore leggero calo al Sud e in Sicilia: valori per lo più compresi fra 18 e 23 gradi. Ancora ventoso nell’area tirrenica e intorno a Calabria e Isole. Poco mosso l’Adriatico, mossi o molto mossi gli altri mari.

Le previsioni meteo per domenica 8 maggio

Nuvolosità variabile con schiarite più ampie da metà giornata lungo la costa adriatica. Rischio di piogge sparse, rovesci o isolati temporali sin dal mattino al Nord, su Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio-sera potranno essere coinvolte dai fenomeni anche la dorsale appenninica, le aree interne della Toscana, il Lazio, il nord della Puglia e la Sardegna. Dalla sera generale attenuazione o esaurimento delle precipitazioni. Temperature: massime stazionarie o in lieve aumento, generalmente comprese tra 17 e 23 gradi. Venti in attenuazione.