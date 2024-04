Meteo, weekend del 6-7 aprile con caldo anomalo: temperature da giugno

Si conferma nei giorni del weekend del 6-7 aprile il rinforzo di un promontorio di alta pressione proteso dal Nord Africa che farà aumentare sensibilmente le temperature verso valori decisamente oltre la norma, tipici della tarda primavera o, localmente, dell’inizio dell’estate.

Domenica sarà una giornata con tempo prevalentemente soleggiato nonostante un possibile aumento della nuvolosità ad alta quota sul Nordovest e in Sardegna nella seconda parte della giornata. Nelle prime ore del mattino qualche banco di nebbia sulla bassa pianura veneta.

Tendenza meteo: caldo anomalo nel weekend del 6-7 aprile

Le temperature, come detto, nel fine settimana aumenteranno verso picchi anche di 5-8 gradi sopra le medie stagionali; le massime arriveranno fino ai 24-25 gradi al Nord, i 25-26 nel settore peninsulare, i 27-28 nelle Isole con punte prossime ai 30 sulla Sardegna occidentale per effetto di venti di Scirocco. Venti tesi di Maestrale nel canale d’Otranto, deboli altrove.

All’inizio della prossima settimana, stando agli ultimi aggiornamenti, il campo di alta pressione inizierà a indebolirsi in particolare sul Nord-ovest dove assisteremo a d un aumento della nuvolosità. Le temperature resteranno sensibilmente superiori alla media in tutto il Paese. Martedì una perturbazione atlantica potrebbe portare qualche pioggia sulle regioni di Nordovest. Potrebbero attivarsi venti meridionali. Per una conferma di questa tendenza e maggiori dettagli seguite gli aggiornamenti dei prossimi giorni.