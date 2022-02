Meteo, weekend del 5 e 6 febbraio con nuvole, nebbia e qualche pioggia

Le condizioni meteo del weekend del 5 e 6 febbraio saranno prevalentemente nuvolose, ma con poche piogge. Sabato 5 avremo nuvole in molte zone d’Italia per il passaggio di una debole perturbazione (la numero 1 del mese), ma le piogge saranno comunque poche.

Domenica 6 la situazione meteo sarà tranquilla, ma alla fine del giorno l’alta pressione allenterà momentaneamente la sua morsa, consentendo a un’altra perturbazione (la numero 2 del mese) di raggiungere le Alpi per poi scivolare verso i Balcani e lambire, nel corso di lunedì 7, il Sud e il versante adriatico della Penisola, dove causerà una breve fase piovosa, una intensificazione dei venti da nord e un temporaneo calo delle temperature.

Il Nord ancora una volta saltato dalle piogge, sarà anche interessato da un temporaneo rinforzo di secchi venti settentrionali che renderanno ancora più asciutta l’atmosfera. Nei giorni successivi l’alta pressione tornerà a dominare sull’Italia bloccando nuovamente l’arrivo delle perturbazioni atlantiche e favorendo un nuovo sensibile rialzo termico.

Le previsioni meteo per sabato 5

Bello in gran parte del Nord, a eccezione di Emilia e Romagna, dove insisteranno le nuvole. Bello anche in Sicilia e Calabria ionica, in generale nuvoloso altrove: nel corso del giorno non sono escluse isolate e deboli piogge sulle regioni centrali e in Sardegna.

Temperature massime in calo in Sardegna, senza grandi variazioni altrove: valori nella norma o leggermente sopra. Ventoso per venti tesi di Maestrale in Sardegna e Canale di Sicilia; un po’ di Maestrale anche sul Mar Tirreno, venti deboli altrove. Molto mosso il Mare di Sardegna, mossi il Tirreno e i mari del Sud, poco mossi i restanti bacini.

Le previsioni meteo per domenica 6

Nuvole al Sud e Isole, ma con poche piogge per lo più concentrate sulla Calabria. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, ma con molte nebbie mattutine sulle pianure del Nord e lungo le coste dell’Alto Adriatico.

Temperature massime in leggero calo al Nord e all’estremo Sud, con poche variazioni altrove. Venti moderati di Maestrale su Canale di Sicilia, mare e Canale di Sardegna, deboli altrove. Dalla sera venti in generale intensificazione.