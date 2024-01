Meteo, weekend del 3-4 febbraio con nebbia, smog e clima mite. Sabato 3 temperature in calo al Sud

Nel weekend del 3 e 4 febbraio la massa d'aria mite al Centro-Nord avrà caratteristiche ancora più anomale, con temperature ben oltre la norma, anomalia evidente per il fatto che lo zero termico sulle Alpi già sabato raggiungerà quote di 3000-3500 metri. Il Sud e la Sicilia, invece, saranno temporaneamente interessate da correnti settentrionali, che manterranno le temperature più contenute, con valori intorno alla media stagionale.

Weekend 3-4 febbraio: meteo stabile e mite, ma con tanta nebbia e smog

Nel primo weekend di febbraio l'alta pressione continuerà ad avere la meglio sulle regioni centro-settentrionali, mentre il Sud verrà lambito da correnti da nord. Sabato 3 il proseguimento di condizioni di stabilità atmosferica favoriranno nebbie diffuse in Pianura al Nord e nell'Alto Adriatico, fitte nelle ore più fredde, ma in temporaneo diradamento nelle ore centrali del giorno.

Le giornate di domenica 4 e lunedì 5 non vedranno grandi cambiamenti, salvo un aumento delle temperature al Sud e un ulteriore intensificazione e diffusione delle nebbie e nubi basse al Centro-Nord, che oltre alla Pianura Padana e all'Alto Adriatico, compariranno anche sulle coste della Liguria, in Toscana e a tratti lungo il basso versante Tirrenico.

Le nebbie risulteranno anche persistenti nel corso della giornata di domenica 4 sulla Val Padana centro-orientale. Altrove il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con clima decisamente mite per la stagione, specie sui rilievi del Centro-Nord.

L'inquinamento resterà elevato nel corso dei prossimi giorni, a causa dell'accumulo nei bassi strati delle polveri sottili (PM10 e PM2.5) specie in Pianura Padana.

La tendenza a lungo termine al momento indica la possibilità di un cambiamento, con il ritorno di condizioni perturbate, non prima del 9 o 10 febbraio. Si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.