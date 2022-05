Meteo, weekend del 28-29 maggio tra temporali e calo termico

Il caldo fuori stagione di questi ultimi giorni subirà una brusca interruzione in questo fine settimana. Si conferma infatti l’arrivo dal Nord Europa di un fronte freddo (perturbazione n.8 del mese) che, entro la fine della giornata di sabato, attraverserà il Nord e domenica anche il Centro, portando condizioni di instabilità con piogge, temporali e forti venti. Nel frattempo, la perturbazione n.7, accompagnata da un vortice di bassa pressione centrato fra Sardegna e Sicilia, si sta muovendo lentamente verso est andando a coinvolgere buona parte del Centro-Sud, oltre alle Isole maggiori e poi domenica più che altro le regioni meridionali.

L’azione congiunta dei due sistemi nuvolosi sarà sufficiente a far arretrare, almeno temporaneamente, la massa d’aria sub-tropicale verso le basse latitudini. Il conseguente calo delle temperature sarà più sensibile nelle regioni settentrionali e in quelle centrali tirreniche, dove entro domenica è prevista una diminuzione dei valori massimi anche di 8-12 gradi rispetto ai picchi di venerdì: nella giornata di domenica in gran parte del Nord sarà difficile raggiungere e tanto meno superare i 20 gradi.

Tuttavia, nel corso della prossima settimana si profila il ritorno dell’Anticiclone Nord-Africano e quindi anche una nuova risalita della massa d’aria torrida che, con buona probabilità, darà origine a una seconda e più intensa ondata di caldo anomalo a partire dalle regioni meridionali dove, già da lunedì, le temperature torneranno oltre i 30 gradi. Da mercoledì il caldo si farà decisamente intenso, con possibili picchi intorno ai 35 gradi e localmente vicini ai 40 gradi, specie nelle zone interne della Sardegna.

Le previsioni meteo per sabato 28 maggio

Iniziali schiarite su gran parte del Nord, ma con tendenza a un aumento delle nubi con possibili rovesci a partire dall’estremo Nord-Est. Schiarite anche su Sicilia e Calabria, ma con tendenza a un peggioramento sull’ovest dell’Isola. Nuvole altrove con isolate piogge o locali temporali su Sardegna e zone interne e adriatiche del Centro. Fra pomeriggio e sera instabilità in aumento in tutto il Nord, con rovesci e temporali anche di forte intensità in spostamento dal Nord-Est verso il Nord-Ovest; locali temporali in sviluppo anche nelle zone interne del Centro-Sud, alta Toscana, Calabria tirrenica e gran parte della Sicilia.

Temperature massime in diminuzione, eccetto in Sardegna; i cali più marcati al Nord-Est, nelle regioni tirreniche e in Sicilia. Ventoso per Bora nell’alto Adriatico, Maestrale in Sardegna, Scirocco fra Ionio e basso Adriatico. Mossi o molto mossi in mari occidentali, da poco mossi a mossi gli altri.

Le previsioni meteo per domenica 29 maggio

Tempo soleggiato sulle Isole. Nel corso della giornata graduale miglioramento al Nord, ma con nubi ancora compatte e precipitazioni al mattino su Alpi, Piemonte, alta Lombardia ed Emilia Romagna; nel pomeriggio qualche rovescio solo sui rilievi. Tempo instabile al Centro-Sud, con rovesci e temporali sparsi, specie nelle aree interne, Salento e Calabria tirrenica.

Temperature in rialzo in Sicilia, quasi stazionarie in Sardegna; ulteriore e sensibile calo altrove, con massime per lo più tra 17 e 20 gradi al Nord, tra 20 e 27 al Centro-Sud. Giornata ventosa per venti occidentali al Sud e sulle Isole, da est in Pianura Padana e alto Adriatico, settentrionali altrove. Mari mossi o molto mossi.