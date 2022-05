Meteo, weekend del 28-29 maggio con temporali e crollo termico di oltre 10 gradi

Sabato il vortice di bassa pressione presente nei pressi dell’Italia dalla Sardegna si sposterà verso la Sicilia e poi domenica verso le regioni meridionali, portando rovesci e temporali. Si conferma nel weekend del 28-29 maggio l’arrivo dal Nord Europa di correnti più perturbate e fredde, con un generale calo delle temperature in tutta Italia, un deciso rinforzo dei venti e condizioni di instabilità con piogge e temporali che sabato coinvolgeranno il Nord e domenica soprattutto il Centro-Sud. Per la prossima settimana si profila il ritorno dell’Anticiclone Nord-Africano e quindi del caldo anomalo.

Le previsioni meteo per sabato 28 maggio

Sabato peggiora tra Lombardia e regioni di Nord-Est con l’arrivo di rovesci sparsi e temporali che in serata raggiungeranno anche Piemonte e Liguria e nord della Toscana. Molte nubi associate a numerosi rovesci o temporali in Sicilia. Nuvolosità sparsa ma più variabile e irregolare nel resto del Centro-Sud e in Sardegna con sviluppo nel pomeriggio di locali fenomeni nelle zone interne montuose.



Temperature massime in rialzo sulla Sardegna, in calo nel resto del Paese con il caldo in generale attenuazione. Venti in moderato rinforzo: Bora sull’alto Adriatico, Scirocco su medio-basso Adriatico e alto Ionio, Maestrale in Sardegna, Libeccio su Sicilia e basso Ionio; possibili raffiche nelle aree temporalesche.

Le previsioni meteo per domenica 29 maggio

Domenica 29 maggio sarà una giornata dal tempo instabile nelle regioni del Centro-Sud dove, soprattutto nelle zone interne, ci sarà il rischio di alcuni locali rovesci o temporali. Al Nord inizio di giornata con cielo in prevalenza nuvoloso con delle precipitazioni in Liguria, a ridosso delle Alpi centro-occidentali, in Emilia e sull'Appennino settentrionale; le piogge e i rovesci tenderanno ad attenuarsi nel corso della giornata, tranne una residua instabilità che potrà insistere sull'arco alpino. La giornata comunque vedrà un’insistenza di nuvole, a tratti anche compatte, soprattutto in Liguria, nelle zone di pianura dell’Emilia, del Veneto e lungo le coste dell’alto Adriatico. Prevarranno le schiarite invece nelle Isole maggiori e nel sud della Calabria.



Temperature in ulteriore diminuzione tranne in Sicilia, con calo più sensibile al Nord-Ovest, in Emilia Romagna e in gran parte del Centro-Sud. Venti moderati o forti settentrionali su medio-alto Adriatico,Toscana e Sardegna; venti moderati occidentali in Sicilia e nello Ionio, ventoso anche in Pianura Padana per venti da est.