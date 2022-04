Meteo, weekend del 25 aprile con nuove piogge in arrivo: ecco dove

La pertubazione nr.6 del mese tra giovedì 21 e venerdì 22 attraverserà l'Italia determinando un peggioramento su gran parte delle nostre regioni con fasi perturbate o instabili, molto vento e temperature altalenanti. Nel weekend del 25 aprile una nuova perturbazione potrebbe raggiungere il Nord.

Meteo, venerdì 22 aprile attenuazione delle piogge dal pomeriggio

Venerdì prevarranno le nuvole su tutte le regioni. Al mattino piogge diffuse in Emilia, sul Nordest, in Campania, su Abruzzo e Molise. Precipitazioni residue su Lazio e basso Piemonte. A partire dal pomeriggio fenomeni in generale attenuazione al Centro-nord, mentre avremo ancora qualche rovescio in Campania, sulla Puglia centrale, nell’ovest della Basilicata, sul nordovest della Calabria. Temperature in linea con le medie stagionali. Ventoso al al Sud e sulle isole per venti occidentali. Mari: mossi o localmente molto mossi i bacini meridionali, il mare ed il canale di Sardegna; poco mossi gli altri.

Nel weekend del 25 aprile fase meteo piovosa su alcune regioni. Torna anche la neve sulle Alpi occidentali

Sabato 23 aprile la perturbazione nr 6 si allontanerà dall’Italia e sulle regioni centro-meridionali si svilupperà un promontorio di alta pressione con tempo stabile e soleggiato. Sul Nordovest invece giungerà una nuova perturbazione proveniente dalla Francia che nel corso della giornata porterà delle precipitazioni, più intense sulle Alpi occidentali, dove saranno nevose sopra i 2000 metri circa. Le temperature aumenteranno su gran parte del Paese tranne all’estremo Nordovest.

Domenica 24 aprile nello scenario più probabile il tempo continuerà a essere prevalentemente soleggiato con caldo al Sud e sulle Isole. Al Nord e sulle regioni centrali la giornata sarà variabile con precipitazioni più probabili su Levante Ligure e alta Toscana, aree prealpine e Nordest.